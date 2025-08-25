Lula tem empate técnico contra Bolsonaro, Michelle e Tarcísio no 2º turno, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empata tecnicamente em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 25.

Os dados mostram que o percentual de intenções de votos do petista melhorou em relação à pesquisa anterior do instituto, divulgada em junho.

Na reedição do segundo turno de 2022, Bolsonaro tem 44,4% das intenções de voto contra 41,5% de Lula. Pela margem de erro, de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Bolsonaro está inelegível e, sem uma mudança de entendimento, não poderá disputar a eleição no próximo ano.

Na comparação com a pesquisa anterior, o ex-presidente aparecia à frente para além da margem de erro. Lula teve uma oscilação positiva de 1,8 ponto percentual, enquanto Bolsonaro teve uma variação negativa de 2,1 pontos percentuais.

Em uma eventual disputa entre Lula e Michelle, a ex-primeira dama tem 43,4% das intenções contra 42,3% do petista, outro cenário de empate técnico entre os nomes. O petista cresceu 1,7 ponto em relação à pesquisa de junho, enquanto a ex-primeira dama recuou um ponto percentual.

No cenário entre Lula e Tarcísio, os dois aparecem empatados com 41,9% das intenções de voto cada. O petista avançou 1,8 ponto e o governador de São Paulo recuou 1,7 ponto.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 17 e 21 de agosto de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno presidencial 2026

Jair Bolsonaro x Lula

Jair Bolsonaro: 44,4%

Lula: 41,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/não opinou: 5,4%

Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 43,4%

Lula: 42,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,7%

Não sabe/não opinou: 5,6%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 41,9%

Tarcísio de Freitas: 41,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,4%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula lidera três cenários de 1º turno sem Bolsonaro

Nas simulações de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026, Lula lidera três dos quatro cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas. Apenas na disputa direta com Jair Bolsonaro há um empate técnico, com o ex-presidente numericamente à frente.

No cenário com Jair Bolsonaro, o ex-presidente registra 35,2% das intenções de voto, contra 34,8% de Lula. Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,9%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, com 6,2%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 3,1%. O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), pontua 0,7%.

Nos demais cenários, sem Bolsonaro na disputa, Lula lidera com vantagem superior à margem de erro. Quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é testada como candidata da oposição, o petista tem 35,1% contra 28,9% da adversária. Nenhum outro nome supera os 10%.

Em simulação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Lula também lidera, com 35,1%, ante 24,5% do ex-ministro da Infraestrutura. Já no cenário em que enfrenta Ratinho Junior, o presidente tem 35,5%, enquanto o governador do Paraná soma 15,8%.

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 35,2%

Lula: 34,8%

Ciro Gomes: 7,9%

Ratinho Junior: 6,2%

Ronaldo Caiado: 3,1%

Renan Filho: 0,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,1%

Não sabe/não opinou: 4,9%

Cenário 2

Lula: 35,1%

Michelle Bolsonaro: 28,9%

Ciro Gomes: 9,4%

Ratinho Junior: 7,7%

Ronaldo Caiado: 4,6%

Renan Filho: 0,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,2%

Não sabe/não opinou: 5,4%

Cenário 3

Lula: 35,1%

Tarcísio de Freitas: 24,5%

Ciro Gomes: 9,9%

Ratinho Junior: 8,8%

Ronaldo Caiado: 4,6%

Renan Filho: 1,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,9%

Não sabe/não opinou: 6,0%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea do instituto Paraná Pesquisas — quando o entrevistado responde sem receber uma lista de candidatos —, quase metade do eleitorado (47,8%) afirma ainda não saber em quem pretende votar nas eleições presidenciais de 2026.

Lula aparece com 20,4% das intenções de voto, numericamente à frente de Jair Bolsonaro, que soma 19,8%. Ambos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem apenas 1,3%, enquanto outros nomes, como Ratinho Junior, Michelle Bolsonaro, Ciro Gomes e Romeu Zema, não ultrapassam 1% cada. O número de eleitores que declaram voto branco, nulo ou em nenhum candidato é de 7,2%.