Ratinho Júnior é aprovado por 81% e desaprovado por 14% no Paraná, diz Quaest

O trabalho do governador Ratinho Júnior (PSD) tem aprovação de 81% dos eleitores do estado de Paraná e reprovação de 14%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O estudo indica que 5% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O patamar de aprovação é o mesmo da pesquisa anterior do instituto realizada em dezembro, a desaprovação do governo oscilou um ponto negativo, saindo de 15% para 14%, assim como os que não sabem, que passaram de 4% para 5%. Ainda assim, as variações estão dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na avaliação do governo do Paraná, os que apontam a gestão como positiva cresceram na comparação com o estudo há dois meses. Eles passaram de 59% para 65%. Enquanto que as avaliações como regular caíram de 31% para 24%.

Os que avaliam como negativa oscilaram de 5% para 6%. Outros 5% disseram que não sabem ou não responderam.

O desempenho de Ratinho Júnior também é majoritariamente positivo em todos os recortes demográficos. Assim como entre os que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, um total de 61%, e os que escolheram o ex-mandatário Jair Bolsonaro, 71%.

Sucessão em 2026

Reeleito em 2022, o governador do Paraná não poderá concorrer nas eleições para o cargo no estado em 2026. A pesquisa indica que 67% dos eleitores acreditam que Ratinho merece eleger um sucessor. Os que são contrários à ideia somam 23% e os que não sabem ou não responderam são 10%.

O nome mais cotado, segundo a Quaest, é o do senador Sergio Moro (União Brasil). O parlamentar aparece com 30% das intenções de voto. Em segundo aparece o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD), com 18%.

A jornalista Cristina Graeml (Podemos), derrotadas nas eleições para prefeitura, no ano passado, vem na sequência com 10% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Zeca Dirceu (PT), que tem 7%.

Os indecisos sobre a corrida para o governo do Paraná em 2026 são 15% e os que afirmam que votarão em branco, nulo ou não irão às urnas são 20%.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 1.104 entrevistas com eleitores do Paraná. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.