Moraes determina abertura de processo de extradição de Ramagem dos EUA

Deputado reside nos EUA desde setembro, quando foi condenado a 16 anos de prisão por envolvimento em trama de tentativa de golpe de Estado

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16h37.

Última atualização em 15 de dezembro de 2025 às 16h42.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o início do processo de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que está nos Estados Unidos desde setembro.

A ordem foi enviada à Secretaria Judiciária do STF, responsável por encaminhar o pedido às autoridades competentes. A decisão ocorre após a condenação de Ramagem a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, em julgamento da Primeira Turma da Corte.

O deputado, que integra a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi sentenciado por crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Fuga em meio à condenação

Alexandre Ramagem deixou o país no mesmo mês da condenação, com destino aos Estados Unidos, onde permanece foragido.

Segundo investigações da Polícia Federal (PF), o deputado deixou o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira com a Guiana pelo estado de Roraima, onde já atuou como delegado. A travessia foi realizada sem registro em postos migratórios.

Na capital do país vizinho, Georgetown, ele embarcou rumo aos Estados Unidos utilizando passaporte diplomático.

Ramagem permanece foragido. A tramitação do pedido de extradição depende agora de formalização junto ao governo dos EUA, com base nos acordos bilaterais firmados entre os dois países.

Cassação de mandato

Durante a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes havia determinado a apreensão dos passaportes do deputado, além de proibir sua saída do país.

Após a descoberta da fuga, a Câmara dos Deputados declarou que não foi comunicada sobre o deslocamento internacional nem autorizou missão oficial de Ramagem no exterior.

A assessoria da Casa informou que o parlamentar apresentou atestados médicos para os períodos entre 9 de setembro e 8 de outubro, e de 13 de outubro a 12 de dezembro.

Com a condenação, o STF também determinou que a Câmara declare a perda do mandato de Ramagem. Até o momento, a Mesa Diretora ainda não cumpriu a decisão. A expectativa é de que o tema entre na pauta nesta semana, a última antes do recesso legislativo de fim de ano.

*Mais informações em instantes.

