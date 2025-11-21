Moraes decreta prisão preventiva de Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O parlamentar foi condenado a 16 anos e um mês de prisão por tentativa de golpe de Estado e havia a determinação de não deixar o país, mas ele foi visto nos Estados Unidos recentemente.

Moraes determinou a prisão para garantir ao cumprimento da pena e evitar que fique foragido em outro país. No entanto, ainda não há mais informações sobre como a PF atuará para cumprir a ordem do magistrado.

A PF investiga se ele saiu do Brasil de forma clandestina, uma vez que tinha uma decisão judicial que o obrigava a entregar o passaporte. Ramagem comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi condenado junto com o ex-chefe pelo Supremo por tentar impedir a concretização do resultado das eleições de 2022 que acabou com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Atestado médico

Ramagem ficou afastado por um tempo das atividades parlamentares após apresentar atestado médico para os períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro. Após a informação de que ele está nos Estados Unidos, Moraes determinou a prisão preventiva do deputado.