Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes decreta prisão preventiva de Ramagem

O ministro mandou prender o deputado federal, condenado junto com Bolsonaro pelo Supremo, após informação de que deixou o país sem autorização

Ramagem ao lado de Bolsonaro quando era chefe da Abin (Adriano Machado/Reuters)

Ramagem ao lado de Bolsonaro quando era chefe da Abin (Adriano Machado/Reuters)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 14h10.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O parlamentar foi condenado a 16 anos e um mês de prisão por tentativa de golpe de Estado e havia a determinação de não deixar o país, mas ele foi visto nos Estados Unidos recentemente.

Moraes determinou a prisão para garantir ao cumprimento da pena e evitar que fique foragido em outro país. No entanto, ainda não há mais informações sobre como a PF atuará para cumprir a ordem do magistrado.

A PF investiga se ele saiu do Brasil de forma clandestina, uma vez que tinha uma decisão judicial que o obrigava a entregar o passaporte. Ramagem comandou a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e foi condenado junto com o ex-chefe pelo Supremo por tentar impedir a concretização do resultado das eleições de 2022 que acabou com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Atestado médico

Ramagem ficou afastado por um tempo das atividades parlamentares após apresentar atestado médico para os períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro. Após a informação de que ele está nos Estados Unidos, Moraes determinou a prisão preventiva do deputado.

Acompanhe tudo sobre:Governo BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados; veja a previsão

Anvisa veta 5 canetas emagrecedoras irregulares no país; saiba quais são

CNH sem autoescola: o que falta o governo decidir para anunciar medida

Construção do Plano Nacional de Educação a partir de um recorte étnico-racial

Mais na Exame

Mercados

Eli Lilly se torna 1ª empresa de saúde a atingir valor de mercado de US$ 1 trilhão

Future of Money

IA + segurança: a fórmula inegociável para o setor financeiro

Exame IN

A parte do balanço da Nvidia que está deixando investidores preocupados

Brasil

Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em 12 estados