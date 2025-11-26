Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ramagem foragido: entenda situação do deputado federal, condenado pelo STF

Processo de extradição depende do tratado de lista entre Brasil e EUA

Alexandre Ramagem: deputado federal é considerado foragido do país. (Agência Câmara/Flickr)

Alexandre Ramagem: deputado federal é considerado foragido do país. (Agência Câmara/Flickr)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 07h48.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 25, o início do cumprimento da pena de sete condenados do “núcleo crucial” da trama golpista.

O único que permanece em liberdade é o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que viajou para os Estados Unidos antes da execução da punição. Moraes afirmou que Ramagem está “foragido” e ordenou a emissão do mandado de prisão definitivo, com inclusão do nome no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

O ministro também determinou que a Polícia Federal adote as providências necessárias para localizar e prender o parlamentar.

Como funciona a extradição

Para que Ramagem seja extraditado, o STF precisa enviar o pedido ao Ministério da Justiça, que o encaminha ao governo americano por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). Nos Estados Unidos, o órgão responsável é um departamento interno do Departamento de Justiça (DOJ).

Segundo o advogado Beto Vasconcelos, ex-secretário nacional de Justiça, “quem requer a extradição é quem está executando a pena”, ou seja, o Supremo. Ele afirmou que o procedimento é semelhante ao utilizado no caso da deputada Carla Zambelli (PL-SP), cujo pedido segue em análise na Justiça italiana.

O professor Vladimir Aras, da Universidade de Brasília (UnB), avalia que a extradição de Ramagem é difícil. O tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos, firmado em 1965, funciona por lista fechada de crimes, incluindo homicídio, estupro e rapto. A maioria dos tratados brasileiros segue o critério de penas mínimas, o que não ocorre com os EUA.

Como a lista nunca foi atualizada, crimes criados posteriormente na legislação brasileira não podem ser utilizados como base para extradição. Ramagem foi condenado por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (crimes introduzidos em 2021) e organização criminosa.

Aras destacou que os EUA raramente extraditam para o Brasil. “Temos mais tradição de deportação do que de extradição”, afirmou.

Possível inclusão na Interpol

Segundo Aras, caso o mandado seja incluído na lista da Interpol, o parlamentar ficaria restrito ao território americano. Se deixasse os Estados Unidos, poderia ser preso em outros países que não seguem as limitações do tratado bilateral.

“Ele fica, basicamente, limitado ao território dos Estados Unidos”, afirmou o professor.

O processo agora depende do trâmite formal entre STF, Ministério da Justiça e autoridades americanas.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)Câmara dos Deputados

Mais de Brasil

Isenção do IR: quando começa a valer e qual será ganho no salário?

Isenção do IR: 15 milhões serão beneficiados com mudanças; veja detalhes

Isenção do IR até R$ 5 mil: o que acontece após a sanção de Lula?

Isenção do IR: Lula sanciona principal promessa de olho em 2026

Mais na Exame

Mundo

Trump manda enviado a Putin e diz que só verá Zelensky com acordo final

Esporte

Veja resultado de Grêmio x Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão 2025

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: para expandir PDVs, empresa de tecnologia une-se à 3ª maior varejista do país

Tecnologia

Amazon Leo promete superar Starlink em velocidade de internet via satélite