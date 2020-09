Ministro do Turismo é a 7ª autoridade presente à posse de Fux com covid

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira, 18. Segundo nota divulgada pela pasta, o ministro encontra-se assintomático e seguirá isolado e trabalhando de casa, adotando os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Álvaro Antônio é a sétima autoridade presente na posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a ser diagnosticada com o novo coronavírus. O evento foi realizado na sede do tribunal, em Brasília, no último dia 10.

Em nota divulgada nessa quinta-feira, 17, quando seis convidados já haviam sido diagnosticados com o novo coronavírus, o STF afirmou que passou a contactar os demais presentes sobre a importância de buscarem o serviço médico caso tenham algum sintoma.

“O Supremo Tribunal Federal, por meio do setor de Cerimonial, está em contato com os convidados que estiveram presentes à solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico, caso tenham se exposto de alguma forma também em outros eventos fora do STF. A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (SIS) do Tribunal também está atenta e à disposição dos servidores para orientá-los sobre eventual realização de testes e procedimentos a serem adotados em casos positivos”, diz nota enviada pela Corte.

Na equipe de Bolsonaro, o ministro do Turismo é o 9º do primeiro escalão a ser diagnosticado com a doença. Além do próprio presidente, já testaram positivo os seguintes ministros:

1. Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional)

2. Bento Albuquerque (Minas e Energia)

3. Milton Ribeiro (Educação)

4. Onyx Lorenzoni (Cidadania)

5. Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações)

6. Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União)

7. Braga Netto (Casa Civil)

8. Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência)

9. Marcelo Álvaro Antônio (Turismo)