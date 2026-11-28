A cerimônia no Palácio do Planalto, em 19 de novembro, tinha outro objetivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinava o decreto que regulamenta o fim da escala 6x1 quando, no meio do discurso, anunciou uma nova pasta para o quarto mandato.

"Vou criar o Ministério das Pessoas Idosas, que talvez o nome não seja esse, ainda não sei o nome", disse.

Nos bastidores, o nome que ganha força é o de Ministério da Longevidade. Mas até o momento Lula não detalhou orçamento, estrutura nem quais políticas a pasta vai reunir para atender uma estimativa de 36,6 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais.

Uma cadeira a mais na Esplanada

Lula atribui parte da reeleição a esse eleitorado. Após um primeiro turno em que Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente, a campanha pediu que eleitores acima de 70 anos, para quem o voto é facultativo, fossem às urnas.

A escolha entre "Longevidade" e "Pessoa Idosa" divide especialistas. Pesquisadores do envelhecimento e um coletivo criado para defender a primeira opção enviaram carta aberta ao presidente.

O principal argumento é que o nome precisa incluir toda a sociedade no debate, e não apenas quem já passou dos 60, e favorecer políticas pensadas ao longo de toda a vida.

Entidades de defesa de direitos preferem "Ministério da Pessoa Idosa", formulação que coloca a pessoa em primeiro lugar, como já ocorre na área da deficiência.

Há também quem questione se "longevidade" não atenderia mais ao mercado ligado ao envelhecimento do que aos direitos dessa população.

O comando também está em disputa. Diretórios do PT no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro querem o posto, com Paulo Paim, Patrus Ananias e Benedita da Silva entre os cotados.

Qualquer que seja o nome, a nova pasta amplia a Esplanada. Lula já havia anunciado a separação entre Justiça e Segurança Pública, e as duas mudanças juntas podem levar o governo de 38 para 40 ministérios, acima do recorde de 39 de Dilma Rousseff em 2013.

Pastas de orçamento modesto e forte peso político não são novidade em Brasília.

A Pesca, que custava cerca de R$ 300 milhões por ano quando a Previdência gastava R$ 407 bilhões, foi incorporada à Agricultura na reforma de 2015 e recriada por Lula em 2023.

No mesmo ano, a criação do Ministério do Empreendedorismo e da Microempresa foi lida como acomodação do Centrão.

O que outros países fizeram

Em outros países, ter ou não orçamento e responsabilidade direta sobre serviços, como o cuidado de longa duração, separou os ministérios que se mantiveram dos que acabaram rebaixados ou extintos.

Também internacionalmente, ministérios inteiramente dedicados ao envelhecimento são raros. O arranjo mais comum é um titular com o tema dentro de uma pasta de saúde ou de assuntos sociais.

A proposta da Dinamarca é a que mais se aproxima da brasileira. O país nomeou um ministro para os idosos em 2022 e decidiu, em 2024, criar um ministério próprio, com equipe pequena, já que a execução cabe aos municípios. Em junho de 2026, contudo, a pasta foi fundida às áreas de crianças e habitação.

Na Austrália, Sam Rae é ministro do Cuidado de Idosos e dos Seniores desde maio de 2025 e trabalha no Departamento de Saúde, ao lado do titular da área.

Na Suécia, Anna Tenje responde pelos idosos e pela seguridade social dentro do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais desde 2022, mas o país está em governo de transição desde a eleição de setembro.

A Nova Zelândia tem um ministro para os seniores desde 1990. Em 2025, a oposição acusou a atual titular, Casey Costello, de não ter levado ao Conselho de Ministros nenhuma proposta para o setor desde a posse, no fim de 2023.

Em sua defesa, ela alegou que a equipe de apoio é pequena e não administra nenhuma lei, e que conduz o trabalho de maior impacto para os idosos, o cuidado de longa duração, como ministra associada da Saúde.

Onde o cargo se limitou à coordenação, houve rebaixamento. Na Polônia, a ministra para Política dos Idosos, posto criado em 2023, virou secretária de Estado em 2025.

Malta incorporou à Saúde o Ministério do Envelhecimento Ativo dois anos após criá-lo, e desde junho de 2026 o tema é uma secretaria parlamentar.

O Canadá reduziu o ministro dos Idosos a secretário de Estado em 2025, e Israel converteu em 2015 o Ministério dos Cidadãos Idosos, de 2007, na pasta da Igualdade Social.

E na Escócia, o cargo de ministro para os idosos existiu de 2018 a 2023. Desde sua extinção, a ONG Age Scotland pressiona pela recriação, com base em um levantamento segundo o qual 76% dos entrevistados querem alguém com essa atribuição exclusiva no governo.

O cuidado como teste

Hoje, a política para a pessoa idosa no Brasil está espalhada por três ministérios.

A secretaria nacional fica nos Direitos Humanos, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é conduzida pela Saúde desde 2006 e a rede de assistência está no Desenvolvimento Social.

O governo também lançou a Política Nacional de Cuidados e o programa de atenção domiciliar Padi Brasil, ainda sem ligação definida com a pasta anunciada.

Para ir além da coordenação, o novo ministério teria de assumir o cuidado de longa duração, a área mais desassistida.

Segundo Rudi Rocha, diretor de pesquisa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) e professor da FGV, ela recebe apenas 1% do gasto público em saúde no Brasil, ante 20% na média dos países da OCDE.

A oferta encolheu enquanto a demanda cresce. Os leitos de longa permanência caíram de 0,6 para 0,4 por mil idosos entre 2010 e 2021, e só 36% dos municípios têm instituições do tipo, a maioria privada.

Na formação médica, apenas 0,7% dos residentes que concluíram a especialização em 2020 escolheram geriatria. Sem estrutura pública, o cuidado recai sobre a família: entre os 20% mais pobres, 99,2% da ajuda a quem tem limitações vem de parentes.

Quando há um dependente em casa, a chance de uma mulher em idade ativa assumir a tarefa é de 61%, contra 34% entre os homens, o que reduz em 6,2 pontos percentuais a participação feminina no mercado de trabalho, segundo Rocha.

A outra ponta é o SUS, usado com exclusividade por 81,4% das pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse grupo deve chegar a 61,5 milhões em duas décadas.

"A conta já começou a chegar", diz Rocha. Pelas projeções do IEPS, a necessidade de financiamento da saúde no país sobe de 9,2% do PIB em 2017 para 12,5% em 2060.

O ponto de partida é baixo, já que o Brasil destina 5% do PIB à saúde pública, abaixo da média de 5,7% de 50 países analisados pelo Tesouro Nacional.

O principal gargalo deve ser a coordenação. Pacientes com câncer, doenças cardiovasculares ou diabetes passam por serviços de municípios e gestores diferentes, sem que ninguém responda pelo percurso.

A saída apontada por especialistas como Rocha são autoridades regionais de saúde, com orçamento próprio e fila única para consultas, exames e cirurgias.

Na Austrália e na Nova Zelândia, quem responde pelos idosos também comanda o cuidado de longa duração. No Brasil, a definição das atribuições e do orçamento da nova pasta deve sair junto com a montagem do primeiro escalão do quarto mandato, que Lula diz não ter pressa para anunciar.