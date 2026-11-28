O ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega (1988-1990) elogia a escolha de Lula do presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, para chefiar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato, mas diz que o presidente da República precisaria abandonar promessas de campanha e promover um ajuste fiscal estrutural para evitar uma crise.

Caso contrário, diz Maílson, Trabuco "não tem futuro ou ficará sem função" no governo. Sócio da consultoria Tendências, o ex-ministro defende, em entrevista à EXAME, desvincular as correções dos benefícios da Previdência do salário mínimo, uma nova reforma da Previdência e o fim dos pisos constitucionais para Saúde e Educação. Lula já rechaçou, reiteradamente, a adoção de todas essas medidas.

Leia a entrevista:

Como o senhor avalia a escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda do quarto mandato do presidente Lula? É o nome certo?

É um excelente nome. Não tem nenhuma experiência no setor público, mas sim uma longa experiência no setor privado, nas diversas áreas em que trabalhou no Bradesco. Trabuco é um estudioso da situação brasileira e conhece o problema da insustentabilidade fiscal. O Bradesco tem um excelente departamento econômico.

Parte da bancada do PT tem criticado a escolha de Trabuco, inclusive o próprio líder do partido na Câmara. Como o senhor vê essas resistências?

É algo inacreditável. O líder do PT na Câmara (deputado Pedro Uczai) disse bobagens. Ele falou que é favorável a fazer uma reforma do Banco Central porque o BC está atrelado ao mercado financeiro e, portanto, também pode ser atrelado ao governo. É uma ofensa acusar o Banco Central de conivência com o sistema financeiro. Também falou que o Trabuco não é a melhor escolha. O PT, infelizmente, não consegue modernizar o seu pensamento econômico; está atrelado a visões equivocadas sobre o que impulsiona a economia.

O que impulsiona a economia é a produtividade, que é o principal fator de geração de riqueza de um país. E, como diz Paul Krugman, a produtividade não é tudo na economia, mas, no longo prazo, é quase tudo. Isso não aparece nas palavras, nos pronunciamentos e nos escritos do PT.

O deputado Lindbergh Farias disse ter lembrado de Joaquim Levy ao ouvir sobre a escolha de Trabuco para a Fazenda, em referência ao curto período de Levy na pasta em 2015 (ficou apenas 11 meses no cargo). O senhor vê semelhanças com aquele momento?

O que disse o Lindbergh é uma estupidez, com todo o respeito. Está influenciado por uma tese que tem prevalecido no PT de que o impeachment da Dilma decorreu do trabalho do Joaquim Levy, que foi o ajuste proposto por Levy que levou Dilma à queda. Não tem nenhuma conexão com a realidade. Dilma caiu por sua incompetência, inabilidade e pelas pedaladas fiscais. O gasto excessivo já vinha antes dele.

O Trabuco vai ter que lidar com isso. O PT vai ser um pé no sapato do Trabuco, mas acho que ele está preparado para isso. Ele é um homem paciente, experiente, que venceu pelos seus próprios méritos, pelo próprio esforço.

Quais são os principais desafios que Trabuco terá à frente do Ministério da Fazenda?

Os desafios da economia são conhecidos: baixo crescimento, baixa taxa de poupança, baixa taxa de investimento, educação de baixa qualidade, infraestrutura deficiente. Agora, deve existir uma prioridade: resolver o problema fiscal.

O Brasil sofre de um grave problema fiscal, com um nível inédito de gastos obrigatórios no Orçamento da União. Segundo nossos cálculos na Tendências, 96% dos gastos primários do governo federal são obrigatórios, em pessoal, Previdência, saúde, educação, programas sociais e assim por diante. Isso é absolutamente inviável. Resta ao governo 4% do Orçamento para financiar investimentos, saúde, ciência, tecnologia, cultura, Seguro Rural e por aí vai. Isso estrangula a atividade governamental.

A questão fiscal se resume a gerar um superávit primário suficiente para estabilizar a relação entre a dívida pública e o PIB, principal indicador de solvência do setor público e que está caminhando para 100%. A média dos países emergentes é inferior a 60%. Para reduzir a dívida, é preciso fazer reformas estruturais para aumentar a flexibilidade do Orçamento.

Lula tem dito em discursos que fez superávits primários nos oito anos de seus dois primeiros governos e que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Só não aceita sacrificar políticas públicas. Como o senhor interpreta essas declarações?

Esse comentário é para inglês ver. Não é gerar superávit primário, é gerar superávit primário no volume necessário para resolver esse problema da dívida. Essa relação [entre a dívida e o PIB], que é o principal indicador de solvência do setor público, é olhada com lupa por investidores e avaliadores de riscos.

Há um consenso entre os estudiosos desse assunto de que o Brasil precisa gerar um superávit primário entre 2,5% e 3% do PIB. O governo está anunciando que vai gerar um superávit primário de 0,5%, mas excluindo algumas despesas desse cálculo. Quando você elimina os descontos, há déficit. Em termos reais, o próximo ano terá déficit primário. Um superávit formal não impede a evolução dessa relação com o PIB, que continuará em alta.

O governo tem defendido um ajuste fiscal baseado no combate a fraudes em benefícios sociais e a privilégios no setor público. Qual a sua opinião sobre essas medidas?

Hoje eu vi o presidente falando (durante evento em Niterói-RJ) que vai precisar de um ajuste e falou de pessoas que recebem benefícios sem necessidade, sem justificativa. Tudo bem. Isso é fraude, falha de controle. O ministro da Fazenda atual (Dario Durigan) fala em combater privilégios. Importante, acho que tem que combater mesmo. É uma vergonha essa questão dos salários do Judiciário e do Ministério Público. Gera concentração de renda, perpetua privilégios numa sociedade muito desigual.

Mas isso tudo economiza alguns bilhões de reais. O Brasil precisa economizar centenas de bilhões. Pelos estudos do Marcos Mendes, o superávit primário mínimo necessário é de R$ 300 bilhões. Eu acho que pode chegar a R$ 350 bilhões a necessidade.

Para se ter uma ideia do tamanho do problema, os chamados gastos discricionários em 2027 perfazem R$ 250 bilhões. Então, mesmo que o governo fechasse tudo, não resolveria. É preciso fazer reformas estruturais.

Quais reformas são fundamentais?

Três são fundamentais. A primeira e mais importante é desvincular a Previdência do salário mínimo. Aposentados e pensionistas têm de ser protegidos contra a corrosão inflacionária. O ganho de rendimento é para quem gera produtividade, que são os trabalhadores e os empreendedores.

Em segundo lugar, é preciso acabar com o piso constitucional de educação e saúde. Desde a Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, ao Parlamento foi atribuída a função nobre de definir prioridades em um Orçamento anual, porque prioridades não são eternas e têm de ser revistas permanentemente. Quem diz que daqui a 100 anos a prioridade será a educação?

A terceira é uma nova reforma da Previdência que aumente a idade da aposentadoria para 67 anos. As pessoas estão vivendo mais, gastando mais dinheiro do Tesouro e precisam contribuir mais. É uma tendência mundial. À medida que a expectativa de vida aumenta, aumenta o tempo de contribuição. Senão, você desequilibra gravemente esses sistemas. Essa reforma também deveria eliminar diferenças de gênero entre aposentadoria rural e urbana, militar e civil. Não há mais razões para essas diferenças.

O presidente Lula se comprometeu durante a campanha eleitoral a não adotar essas medidas. Como o senhor vê esse impasse?

O presidente Lula rejeita essas reformas. Na campanha presidencial, prometeu não fazer a desvinculação da Previdência do salário mínimo, prometeu não rever os pisos constitucionais de educação e saúde, prometeu não fazer uma reforma previdenciária.

O presidente tem ideias equivocadas de como funciona a economia. Acha, por exemplo, que a economia prospera se o governo gastar mais, se puser mais dinheiro na mão dos pobres, se der mais crédito à classe média, se expandir o financiamento para tudo que é atividade. Isso é uma política econômica perneta. Só tem um lado.

E a economia tem dois lados: a demanda e a oferta. Se a demanda cresce e a oferta não, a menos que tenha uma gigantesca capacidade ociosa na economia, isso gerará desequilíbrio que se resolve com inflação ou com aumento das importações.

O senhor acredita que Lula terá vontade política de implementar alguma dessas reformas?

Vejo isso como algo inevitável. Se o presidente não renunciar às suas ideias, não aceitar a proposta que provavelmente será feita pelo ministro Trabuco — eu dei três exemplos, mas a proposta dele pode ter outra estrutura, desde que o ajuste seja estrutural —, aí Trabuco não tem futuro ou ficará sem função. O presidente teria de renunciar às promessas equivocadas que fez (na campanha).

O mercado financeiro reagiu positivamente à escolha de Trabuco. Até quando pode durar essa lua de mel?

Enquanto durar a expectativa de que virá um ajuste fiscal, de que o presidente dará sinais de que vai ser mais responsável do ponto de vista fiscal. O tamanho do problema é tal que você não vai resolver isso com medidas cosméticas.

Vejo como prazo fatal 5 de janeiro, quando tomam posse o ministro da Fazenda e o presidente. A meu ver, no discurso de posse do presidente da República devem estar contidas as diretrizes para o grande desafio dele, para se tornar um estadista que entendeu, no seu último governo, o que deve ser feito para salvar o país do desastre.

O presidente Lula tem até 5 de janeiro para refletir. Se ele ouvir só os economistas do PT, ficará com as mesmas opiniões equivocadas. Tem que alargar o seu campo de conversas, conversar cada vez mais com o Trabuco; não pode chegar só no dia e apresentar as ideias. Trabuco tem que testar o presidente antes.

O que o senhor recomendaria a Trabuco nesse período de transição?

Ele precisa preparar suas ideias e propostas com antecedência. É recomendável que ele converse com o presidente, porque eu diria que, na história brasileira, depois da questão da hiperinflação, nada foi mais importante no início de um governo do que atacar a questão da insustentabilidade fiscal.

O Brasil caminha para uma grave crise financeira de consequências negativas para o país. É algo parecido com o que ocorreu no governo Dilma, mas, no fundo, o gigantismo da tarefa é o mesmo: livrar o país de uma crise que vai afetar especialmente os mais pobres.

O presidente Lula deveria eliminar a ideia equivocada de que ajuste fiscal é contra os pobres, que o mercado financeiro, quando alerta sobre essas questões, quer a miséria do pobre. Não, ajuste fiscal é a favor dos pobres, porque, sem ele, o país ingressa rapidamente num processo de alta inflação e recessão, a estagflação. E quem paga o maior preço disso são as categorias menos favorecidas.