Lula x Flávio Bolsonaro: o que cada um propõe para a saúde e o SUS?

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam propostas para o SUS e a saúde pública no segundo turno das eleições de 2026. Lula defende ampliar programas como o Mais Médicos e o Agora Tem Especialistas e promete oferecer canetas emagrecedoras pelo SUS. Flávio propõe reduzir filas com inteligência artificial, ampliar o uso da rede privada e corrigir a tabela de remuneração do SUS. A disputa também envolve o financiamento da saúde e a continuidade do Farmácia Popular, que ambos afirmam que pretendem manter.

A preocupação com a saúde pública é um dos principais temas da disputa do segundo turno das eleições de 2026, abordado pelas campanhas dos dois presidenciáveis.

Na propaganda eleitoral, Lula (PT) alerta que o eleitor pode perder a Farmácia Popular, o atendimento com especialistas no SUS e o tratamento com canetas emagrecedoras caso Flávio Bolsonaro (PL) vença.

Flávio, por sua vez, promete levar o “padrão Einstein” ao sistema público e diz que vai manter programas como o Farmácia Popular.

O tema ganhou força depois que a equipe econômica do candidato do PL disse estudar um pacote de cortes de gastos em geral, conhecido como "tesouraço". A oposição que poderia acabar com os pisos de saúde e educação ligados à arrecadação. A campanha de Flávio afirma que a medida não é um compromisso do candidato.

O segundo turno será em 25 de outubro. Veja o que cada candidato propõe e como funciona hoje o financiamento do SUS.

O que Lula propõe para a saúde e o SUS?

O plano de governo de Lula, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dedica uma diretriz inteira à área: “Fortalecer a saúde com equidade, inovação e soberania”.

A ideia é dar continuidade ao que o governo fez no atual mandato. O texto prevê ampliar as equipes de Saúde da Família e manter o Programa Mais Médicos.

Para reduzir as filas, o plano aposta no Agora Tem Especialistas, programa lançado em maio de 2025. Também propõe uma fila única digital, organizada pelo risco clínico de cada paciente, com apoio de inteligência artificial.

O documento mantém a parceria com hospitais privados. Eles oferecem exames e cirurgias ao SUS em troca de créditos financeiros ou de dívidas.

Na saúde digital, a promessa é consolidar o prontuário único e a Rede Nacional de Dados em Saúde. Assim, o paciente poderia marcar consultas e ver resultados de exames pelo celular.

O plano ainda prevê expandir o atendimento domiciliar para idosos, ampliar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e fortalecer a produção nacional de medicamentos.

O que Lula disse sobre a saúde na campanha?

Na propaganda de segundo turno, Lula associa o “tesouraço” defendido por Flávio a cortes em programas sociais, como o Farmácia Popular, e no orçamento da educação.

O presidente também prometeu oferecer canetas emagrecedoras (semaglutida) pelo SUS a pessoas com obesidade e prescrição médica.

O Ministério da Saúde informou que o medicamento não foi incorporado ao sistema. A pasta conduz um estudo-piloto com 250 pacientes em Porto Alegre, que dura dois anos. Segundo o ministério, a oferta custaria cerca de R$ 1,5 bilhão por ano.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o SUS foi enfraquecido no governo de Jair Bolsonaro. Disse ainda que o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI Brasil) já chega a 2.655 municípios.

O que Flávio Bolsonaro propõe para a saúde e o SUS?

O plano de Flávio, registrado no TSE, tem 76 páginas. Fila e digitalização estão no centro das propostas.

Para encurtar a espera, o texto prevê inteligência artificial no agendamento de consultas e exames. Também propõe contratar serviços e exames na rede privada nos horários em que os aparelhos estão parados.

O plano prevê um prontuário eletrônico único, ligado ao CPF e integrado entre as redes pública e privada. Cita ainda telessaúde, entrega de remédios em casa para idosos e doentes crônicos e mais unidades de Saúde da Família.

Outra promessa é garantir condições para a correção efetiva da tabela do SUS. O objetivo é reduzir a defasagem que pesa sobre hospitais, santas casas e clínicas.

O plano de governo de Flávio não cita o Farmácia Popular pelo nome. Na propaganda política, no entanto, o candidato disse que vai manter o programa, além do Bolsa Família e do Minha Casa, Minha Vida.

Como funciona hoje o financiamento do SUS?

A Constituição determina que a União aplique em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% da receita corrente líquida.

No projeto de orçamento de 2026 enviado ao Congresso, isso equivale a R$ 245,5 bilhões. Para a educação, o piso é de 18% da receita líquida de impostos, ou R$ 133,7 bilhões.

Estados devem aplicar ao menos 12% da receita de impostos em saúde. Os municípios, 15%.

O Orçamento aprovado para 2026 destinou R$ 271 bilhões ao Ministério da Saúde, alta de 10% sobre o ano anterior, segundo o Futuro da Saúde.

O Farmácia Popular foi criado em 2004. Hoje, fornece gratuitamente medicamentos para 12 indicações, além de fraldas geriátricas e absorventes.

Qual é a diferença entre as propostas de Lula e Flávio?

Lula propõe dar continuidade e reforçar a rede pública, com programas como o Agora Tem Especialistas, o Mais Médicos e o Farmácia Popular. As parcerias com hospitais privados entram como complemento.

Flávio aposta em gestão e tecnologia. Quer aproveitar a capacidade ociosa da rede privada, corrigir a tabela do SUS e levar o “padrão Einstein” ao sistema.

Os dois planos coincidem em pontos como prontuário único, inteligência artificial e telessaúde. Especialistas apontam que faltam detalhes de financiamento e execução nas propostas dos candidatos.