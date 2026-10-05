Flávio Bolsonaro supera em 5 milhões a votação do pai no 1º turno de 2022

Flávio Bolsonaro: Senador teve 5.032.158 de votos a mais do que o pai (Adriano Machado/Reuters)
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Publicado em 5 de outubro de 2026 às 13h00.
Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno da eleição presidencial de 2026 à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% do petista. O senador também superou a votação obtida por Jair Bolsonaro (PL) na mesma etapa da eleição de 2022: foram cerca de 56,1 milhões de votos para Flávio neste ano, ante 51,1 milhões para seu pai há quatro anos. No mesmo período, Lula passou de 57,3 milhões para 53,9 milhões de votos.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) sai do primeiro turno das eleições de 2026 à frente do seu principal adversário, o presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele também termina esta etapa da corrida maior do que na campanha de seu pai, o então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.
Naquele ano, Jair era candidato à reeleição e terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 43,20% dos votos válidos, 51.072.345 votos. Neste ano, Flávio registrou 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.104.503 votos e 5.032.158 a mais do que o pai.
Neste pleito, Lula recebeu 3.379.966 votos a menos do que na mesma etapa da eleição anterior. Enquanto no primeiro turno de 2022, Lula teve 57.259.504 votos, o que corresponde a 48,43% dos votos válidos, em 2026, Lula foi escolhido por 53.879.538 de brasileiros, 45,16% do total.
Em quatro anos, o cenário se inverteu. Enquanto em 2022 Lula tinha 48,43% dos votos e Jair Bolsonaro, 43,2%, em 2026 Lula recebeu 45,16% e Flávio, 47,03%.
As pesquisas divulgadas na última semana antes das eleições previam um cenário parecido. Datafolha e BTG, por exemplo, apresentaram simulações de 1º turno considerando votos válidos – modalidade que exclui os votos nulos e brancos e os indecisos – nos dois anos de pleito.
No Datafolha, Lula tinha 50% dos votos válidos em 2022, enquanto Jair Bolsonaro registrava 36%. Em 2026, Lula aparece com 45% e Flávio Bolsonaro, com 40%.
Na comparação entre os dois anos, Lula registra uma queda de 5 pontos percentuais nos votos válidos, enquanto o percentual do candidato ligado ao campo bolsonarista sobe de 36% para 40%, uma variação de 4 pontos percentuais.
Segundo a pesquisa BTG, Lula tinha 48% dos votos válidos em 2022, contra 37% de Jair Bolsonaro. Em 2026, Lula aparece com 44% e Flávio Bolsonaro, com 39%.
Entre os dois anos, Lula registra uma queda de 4 pontos percentuais nos votos válidos. Já o percentual do candidato bolsonarista passa de 37% para 39%, uma alta de 2 pontos percentuais.
Flávio Bolsonaro recebeu cerca de 56,1 milhões de votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos, e terminou o primeiro turno à frente de Lula.
Sim. Flávio recebeu cerca de 56,1 milhões de votos no primeiro turno de 2026. Jair Bolsonaro obteve 51.072.345 votos, ou 43,20% dos votos válidos, no primeiro turno de 2022.
Lula recebeu cerca de 53,9 milhões de votos, correspondentes a 45,16% dos votos válidos. Em 2022, o petista havia terminado o primeiro turno com 57.259.504 votos, ou 48,43%.
Lula recebeu cerca de 3,38 milhões de votos a menos no primeiro turno de 2026 em relação ao primeiro turno de 2022. Em percentual de votos válidos, passou de 48,43% para 45,16%.
Em 2022, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Jair Bolsonaro. Em 2026, Flávio Bolsonaro terminou com 47,03%, enquanto Lula registrou 45,16%.
Os levantamentos citados na matéria mostravam Lula com percentual menor de votos válidos do que nas pesquisas mencionadas de 2022. No Datafolha, Lula aparecia com 45% e Flávio Bolsonaro com 40% em 2026. Na pesquisa BTG, os percentuais eram de 44% para Lula e 39% para Flávio.