O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu neste sábado, 28, a escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. Em transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones, Lula rebateu a desconfiança de setores da esquerda em relação à indicação e afirmou ter buscado um nome capaz de ajudá-lo a reindustrializar o país.

“Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do Trabuco, pode ter certeza. Eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre deste país”, disse o presidente.

A declaração ocorre dois dias após o Palácio do Planalto confirmar que Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitou o convite para assumir o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

Na live, Lula afirmou que pretende colocar o Brasil entre as seis maiores economias do mundo e alcançar um fluxo de comércio exterior de 1 trilhão de dólares durante o próximo mandato.

“Eu fiquei pensando: quem eu vou trazer para me ajudar a fazer esta tarefa? Precisava trazer um top. Alguém que possa me ajudar a gerar confiança no mundo”, disse Lula, que também elogiou o trabalho de Fernando Haddad e Guido Mantega à frente da Fazenda.

O presidente revelou detalhes da conversa em que convidou Trabuco para integrar o governo.

“Queria fazer um apelo para você: dedique quatro anos da sua vida ao Brasil. Me ajuda a transformar este Brasil num país desenvolvido e industrial, me ajude que o Brasil se transforme numa economia forte”, afirmou Lula, ao relembrar o diálogo com o banqueiro.

“E para minha grata surpresa, ele aceitou. E estou muito feliz.”

Lula compara escolha de Trabuco à de José Alencar

A indicação de Trabuco foi bem recebida pelo mercado financeiro, mas encontrou resistência em setores da esquerda por conta da trajetória do executivo no setor bancário.

Ao comentar as críticas, Lula recordou a escolha do empresário José Alencar, então um dos maiores nomes da indústria têxtil brasileira, para compor sua chapa presidencial em 2002. Também citou a parceria com o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

“Aqueles que desconfiam, eu também acho normal desconfiar. Ninguém conhece. Eu lembro quando trouxe Zé Alencar para ser meu vice”, disse.

Trabuco construiu uma carreira de quase seis décadas no Bradesco, onde ingressou como escriturário e chegou à presidência do banco. Defensor do equilíbrio das contas públicas, o futuro ministro também vê o crescimento econômico como instrumento de redução das desigualdades.

“Pode ter certeza: vamos mudar o padrão de desenvolvimento do Brasil. Este país vai deixar de ser um país que sobe um degrau e cai dois. Ele vai crescer definitivamente”, afirmou Lula.