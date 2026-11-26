O Grupo Comporte e a fabricante chinesa de trens CRRC, acionistas da TIC Trens, concessionária responsável pela operação da Linha 7-Rubi e pela implantação do Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas, têm interesse em participar conjuntamente da concessão do Metrô do Recife, em Pernambuco.

Em entrevista à EXAME, o CEO da TIC Trens, Pedro Moro, afirma que os dois grupos mantêm o apetite por novas concessões ferroviárias, mesmo diante dos desafios de modernizar a operação da Linha 7-Rubi e entregar o Trem Intercidades até 2031.

“A gente tem olhado o que foi publicado até agora do Metrô de Recife, e os dois acionistas têm interesse em participar em conjunto no Metrô de Recife”, diz Moro.

Atualmente operado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), estatal vinculada ao Ministério das Cidades, o sistema metroferroviário da capital pernambucana passa por um processo de estadualização associado à concessão dos serviços à iniciativa privada.

Na avaliação de Moro, o projeto tem semelhanças com o trabalho que a TIC Trens desenvolve em São Paulo, por envolver a modernização de um sistema ferroviário que já está em operação.

“O modelo é muito parecido com o que a gente tem feito em São Paulo. Uma revitalização, uma modernização completa que interessa aos dois acionistas”, afirma.

Como será a concessão do Metrô do Recife

O sistema metroferroviário da Região Metropolitana do Recife conta com 36 estações, distribuídas ao longo de 71,5 quilômetros de extensão. São três linhas, duas eletrificadas e uma operada por trens a diesel, que atendem aos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Cabo de Santo Agostinho.

Segundo dados do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, o sistema atende cerca de 160 mil passageiros por dia útil.

O projeto de concessão é estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e prevê a modernização da infraestrutura ferroviária, a renovação da frota e a melhoria da integração com os demais serviços de transporte público da região metropolitana.

A União prevê um aporte de R$ 4 bilhões nos primeiros cinco anos da concessão, segundo o Ministério das Cidades.

Em março deste ano, representantes dos governos federal e estadual participaram de uma audiência pública para discutir a modelagem do projeto. O cronograma apresentado à época previa a assinatura do contrato de concessão no primeiro trimestre de 2027.

Enquanto estrutura a concessão, o governo federal realiza investimentos emergenciais para garantir a continuidade da operação. Entre as medidas está a aquisição de trens anteriormente utilizados no Metrô de Belo Horizonte para reforçar a frota da Linha Sul, que enfrenta problemas relacionados ao desgaste e à obsolescência dos equipamentos.

Linha 10-Turquesa também está no radar

Em São Paulo, uma das concessões que despertam o interesse do grupo é a da Linha 10-Turquesa, principalmente pela possibilidade de sinergia operacional com a Linha 7-Rubi.

As duas linhas eram operadas de forma integrada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) por meio do Serviço 710, que permitia aos passageiros viajar entre Jundiaí e o ABC paulista sem trocar de trem. O serviço foi descontinuado com a transferência da operação da Linha 7-Rubi à TIC Trens, em novembro de 2025.

“É uma linha que interessa bastante, até por uma sinergia com a Linha 7, interessa ao grupo”, afirma Moro.

A concessão da Linha 10-Turquesa, no entanto, perdeu prioridade na agenda do governo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O projeto, que chegou a ter leilão previsto para 2026, em conjunto com a futura Linha 14-Ônix, foi postergado e ainda não tem nova data definida para a licitação.

O governo paulista também passou a avaliar outros modelos de contratação, incluindo a possibilidade de manter a operação dos trens com a CPTM e transferir à iniciativa privada a responsabilidade por investimentos na infraestrutura ferroviária.

Outra oportunidade acompanhada pelos acionistas da TIC Trens é a concessão do Trem Intercidades Eixo Oeste, que ligará São Paulo a Sorocaba. Nesse caso, segundo Moro, uma eventual participação dependerá da modelagem do projeto, especialmente das regras de compartilhamento da infraestrutura ferroviária com a Motiva entre Barueri e a capital paulista.

O executivo ressalta que o interesse dos dois acionistas em novas concessões não implica necessariamente a formação de uma parceria em todos os projetos.

“O interesse dos dois existe, não necessariamente juntos, mas existe”, diz.