RESUMO ＋ Dois aviões Boeing 737-800 da American Airlines colidiram durante o taxiamento no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, na sexta-feira (27). Uma das aeronaves atingiu a ponta da asa da outra. Não houve feridos, e os aviões foram retirados de operação para inspeção. A FAA investigará o incidente. O episódio ocorreu no mesmo aeroporto onde, em janeiro de 2025, uma colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar deixou 67 mortos. Após a tragédia, testes de helicópteros na região foram suspensos, mas o Exército dos EUA anunciou planos para retomá-los nesta semana.

Dois aviões da American Airlines colidiram enquanto se preparavam para decolar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, nos Estados Unidos, na sexta-feira, 27. O incidente ocorreu por volta das 17h10 (horário local), quando uma das aeronaves atingiu a ponta da asa da outra durante o taxiamento. Não houve registro de feridos.

Segundo informações da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), os aviões envolvidos eram dois Boeing 737-800. Um deles operava o voo 638, com destino a Dallas-Fort Worth, enquanto o outro, identificado como voo 2152, seguiria para o Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago.

Após a colisão, as duas aeronaves retornaram aos portões de embarque e foram retiradas de operação para passar por inspeções das equipes de manutenção. A FAA informou que investigará as circunstâncias do ocorrido.

Em comunicado, a American Airlines afirmou que está trabalhando para realocar os passageiros afetados e garantir que cheguem aos seus destinos o mais rápido possível.

Um dos passageiros relatou à BBC que sentiu um forte impacto enquanto o avião se movimentava. Segundo ele, a aeronave tremeu intensamente, provocando apreensão entre os ocupantes. Apesar do susto, ninguém aparentemente ficou ferido. O passageiro também afirmou ter visto um pedaço de uma das aeronaves no chão, que parecia ser a ponta de uma asa.