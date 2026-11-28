Linha 17-Ouro: monotrilho liga o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, na zona sul de São Paulo (Divulgação/ Governo de SP)
Repórter de Negócios
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 08h57.
A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo está com a circulação de trens totalmente interrompida desde as 6h15 deste sábado, 28, após uma queda de energia na subestação elétrica de Campo Belo, na zona sul da capital paulista.
Para atender os passageiros, o Metrô acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com dez ônibus gratuitos que percorrem todo o trajeto da linha. A companhia também reforçou o número de funcionários para orientar os usuários.
Em nota, o Metrô lamentou os transtornos e informou que trabalha para retomar a operação. Até o momento, não há previsão de normalização do serviço.
A Linha 17-Ouro entrou em operação assistida em março deste ano e conecta o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, onde há integração com a Linha 9-Esmeralda. Desde setembro, o monotrilho funciona das 6h às 22h, de segunda-feira a sábado.
Glossário
O que é o Paese?
O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) é o esquema de contingência acionado quando linhas de metrô ou trem param em São Paulo: ônibus gratuitos passam a fazer o trajeto das estações afetadas até a normalização do serviço.
O que é operação assistida?
Operação assistida é a fase inicial de funcionamento de uma nova linha de metrô ou trem, com horário reduzido e acompanhamento reforçado de técnicos, antes da operação comercial plena.
O que é monotrilho?
Monotrilho é um sistema de transporte sobre trilhos em que os trens circulam sobre uma única viga elevada. Em São Paulo, é a tecnologia usada nas linhas 15-Prata e 17-Ouro do Metrô.