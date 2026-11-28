A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo está com a circulação de trens totalmente interrompida desde as 6h15 deste sábado, 28, após uma queda de energia na subestação elétrica de Campo Belo, na zona sul da capital paulista.

Para atender os passageiros, o Metrô acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com dez ônibus gratuitos que percorrem todo o trajeto da linha. A companhia também reforçou o número de funcionários para orientar os usuários.

Em nota, o Metrô lamentou os transtornos e informou que trabalha para retomar a operação. Até o momento, não há previsão de normalização do serviço.

A Linha 17-Ouro entrou em operação assistida em março deste ano e conecta o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, onde há integração com a Linha 9-Esmeralda. Desde setembro, o monotrilho funciona das 6h às 22h, de segunda-feira a sábado.