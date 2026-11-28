A refinaria de petróleo Dangote, fundada pelo bilionário nigeriano Aliko Dangote, prepara-se para protagonizar a maior abertura de capital da história do mercado acionário africano.

Com negociação de ações prevista para começar em 1º de dezembro de 2026, na Bolsa de Lagos, na Nigéria, a companhia foi avaliada em aproximadamente US$ 47 bilhões, segundo cálculos da Reuters. A operação, que já recebeu aprovação regulatória, pretende ampliar a participação de investidores no empreendimento e consolidar a posição da empresa na indústria energética internacional.

A procura pelos papéis teria superado amplamente a oferta, com manifestações de interesse de investidores de 120 países, incluindo todos os 54 países africanos. Uma das apostas da operação é democratizar o acesso à propriedade da companhia: as ações foram oferecidas por 525 nairas (cerca de US$ 0,39), com subscrição mínima de apenas dez unidades. A estratégia acompanha a proposta de Dangote, que classificou a iniciativa como um “IPO para o povo”, defendendo a participação de cidadãos comuns no crescimento de um dos maiores empreendimentos industriais do continente.

Em operação desde 2024, a refinaria foi construída com investimentos de aproximadamente US$ 20 bilhões e tem capacidade de processamento de 650 mil a 700 mil barris de petróleo por dia. Considerada uma das maiores instalações do gênero no mundo, tornou-se um ativo estratégico para a Nigéria, país que historicamente dependeu da importação de combustíveis mesmo sendo um dos principais produtores de petróleo da África.

A companhia também planeja ampliar sua presença no mercado internacional. A meta é praticamente dobrar a capacidade de refino, alcançando 1,4 milhão de barris por dia até 2029. Os resultados operacionais já indicam um avanço na distribuição de derivados: entre janeiro e outubro de 2026, os embarques marítimos chegaram a aproximadamente 400 mil barris por dia, volume cerca de 50% superior ao registrado no mesmo intervalo de 2025.

O desempenho ganhou ainda mais força em novembro. Nas três primeiras semanas do mês, os embarques atingiram uma média de 575 mil barris diários, superando o recorde anterior, registrado em outubro, de 550 mil barris por dia. A expansão também ampliou a relevância geopolítica da refinaria, que passou a desempenhar um papel importante no fornecimento internacional de combustíveis, especialmente querosene de aviação, em meio a interrupções no abastecimento do Oriente Médio relacionadas à guerra no Irã.

Na África Ocidental, o aumento da produção representa uma oportunidade de reduzir a dependência de combustíveis importados, sobretudo da gasolina proveniente da Europa. Além de fortalecer o abastecimento regional, a capacidade de exportação da instalação pode reposicionar a Nigéria no comércio internacional de derivados de petróleo, transformando o país de um importador de combustíveis em um fornecedor mais relevante para outros mercados.

Apesar das perspectivas positivas, a abertura de capital também envolve riscos. Analistas apontam questionamentos sobre a atratividade financeira do investimento, considerando o elevado custo de construção da refinaria, os atrasos até o início efetivo das operações e a possibilidade de redução das margens de lucro diante da expansão da capacidade global de refino. A necessidade de sustentar a rentabilidade de um empreendimento dessa dimensão será um dos fatores observados pelos investidores após a listagem.

Para especialistas, no entanto, o IPO ultrapassa a dimensão financeira e representa um marco para a industrialização africana. O empreendimento demonstra a possibilidade de desenvolver infraestrutura energética de grande escala no continente e pode estimular outros empresários a direcionar recursos para setores industriais estratégicos. Caso alcance as expectativas, a operação de Dangote poderá se tornar não apenas um recorde para o mercado de capitais africano, mas também um símbolo de uma nova etapa de participação privada no desenvolvimento econômico da região.