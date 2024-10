'Milei de Floripa': Sósia do líder argentino é eleito suplente em Florianópolis

O candidato Ademar Rodrigues Meireles (PL), que adotou o nome de urna "Milei de Floripa" em homenagem ao presidente argentino Javier Milei, conquistou uma das vagas de suplente na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, Santa Catarina, ao obter 383 votos neste domingo, 6.

Meireles se destacou ao se apresentar como um sósia do líder argentino, utilizando essa imagem para impulsionar sua campanha e aumentar sua popularidade. Para ficar parecido com Milei, o visual do político conta com costeleta e faixa presidencial.

Antes de iniciar oficialmente sua campanha, ele visitou a Casa Rosada, sede do governo argentino, vestido à caráter e concedeu entrevistas em espanhol para emissoras do país. Ele participou da Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), em Balneário Camboriú, em julho, também com uma indumentária apropriada.

Além da frase em espanhol "Viva La Liberdad", seu slogan de campanha incluiu uma motosserra, que se tornou um símbolo em alusão ao líder argentino. Durante sua campanha, Javier Milei era frequentemente visto com o equipamento, promovendo seu "plano motosserra", que propunha cortes significativos nos gastos públicos. Em uma entrevista de julho a uma rádio, Milei declarou que a "motosserra nunca para" e que faria "todos os cortes possíveis".

Nas redes sociais, o "Milei de Floripa" também se associa a outras figuras da extrema direita. Ele foi fotografado ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de ter levado um boneco gigante do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a convenção do PL, onde teve seu nome oficialmente anunciado como candidato a vereador.

Quem foi eleito para prefeitura de Florianópolis?

O atual prefeito Topázio Neto (PSD) foi reeleito com 58,68% dos votos válidos nas eleições de 2024 para o governo de Florianópolis, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 91,63% das urnas apuradas, Marquito (PSOL) ficou em segundo lugar com 22,29% dos votos válidos, seguido por Pedrão (PP) em terceiro com 6,68% dos votos.

Confira os vereadores eleitos em Florianópolis

Gemada (PL) Manu Vieira (PL) Afrânio Boppré (PSOL) Carla Ayres (PT) Bericó (PL) Dinho (União) Roberto Katumi (PSD) Josimar Pereira Mamá (União) Ricardo Pastrana (PSD) João Cobalchini (MDB) Adrianinho (Republicanos) Camasão (PSOL) Gui Pereira (PSD) Jeferson Backer (MDB) Pastor Giliard Torquato (PL) Pri Fernandes Adote (PSD) Ingrid Sateré-Mawe (PSOL) João Padilha (PL) Claudinei (Republicanos) Rafinha de Lima (PSD) Renato da Farmácia (PSDB) Bezerra (MDB) Professor Bruninho (PT)

Quando é o segundo turno?

Para o cargo de prefeito, quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos, a eleição vai para o segundo turno. A exceção é para cidades com menos de 200 mil habitantes. Em 2024, a segunda etapa de votação é no dia 27 de outubro.