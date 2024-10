Nunes chama Tarcísio de 'irmão' e diz que Boulos é radical em discurso após resultado

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputa a reeleição em São Paulo e foi o mais votado no primeiro turno, fez elogios ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, em seu discurso após a divulgação dos resultados.

Com 99,52% das urnas apuradas, Nunes obteve 29,49% dos votos válidos, e Boulos recebeu 29,06%. Em terceiro ficou Pablo Marçal, com 28,14%, em um resultado que foi definido no voto a voto.

"Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas. Tarcisio tem nos ajudado muito antes das eleições. Tem sido um grande irmão. Todas as parcerias com o estado nos permitiram avançar muito.Tarcísio não mediu esforços. Uma pessoa leal e amiga que nunca vou esquecer na minha vida", disse Nunes. Tarcísio estava ao seu lado no palco.

Ataques a Boulos

No palco, estavam também Gilberto Kassab, líder do PSD e secretário estadual de Governo, e Tomás, filho do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021, meses após se reeleger. Nunes era vice de Covas e assumiu o cargo após o falecimento do titular.

Em seguida, Nunes fez ataques ao rival no segundo turno, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), sem citá-lo.

"Tenho uma mensagem importante ao povo de São Paulo. Está em jogo situações muito antagônicas. A diferença entre a ordem e a desordem. Entre a experiencia e a inexperiência. A boa gestão e a interrogação. Entre o diálogo, a ponderação, o equilibrio e o radicalismo", discursou.

Na coletiva de imprensa, após o discurso, o prefeito Ricardo Nunes agradeceu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha do primeiro turno. O prefeito lembrou que o ex-presidente indicou o vice da chapa, o coronel Mello Araújo, e declarou apoio a ele em sucessivas lives nos últimos dias. Agora, no segundo turno, sem citar o nome de Pablo Marçal (PRTB), Nunes disse esperar agregar os votos do eleitorado de centro-direita e de direita na disputa contra Boulos.