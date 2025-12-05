Metrô de SP vai funcionar 24h aos sábados a partir deste fim de semana

O Metrô de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 5, que quatro linhas vão funcionar 24h entre sábados e domingos a partir deste fim de semana.

A medida experimental vale apenas para as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. As linhas 5-Lilás e 4-Amarela, administradas pela iniciativa privada, não farão parte do teste.

Segundo a administração do Metrô, "a iniciativa será feita em regime experimental, sempre de sábado para domingo", e vai seguir "por todos os fins de semana até fevereiro de 2026 neste período de avaliação".

"O objetivo é analisar a demanda potencial, a viabilidade técnica e operacional, bem como possíveis ajustes, para atender a uma antiga demanda de passageiros e turistas que apreciam as atrações da noite paulistana, bem como os trabalhadores de estabelecimentos que funcionam nesses horários", diz o Metrô.

Como vai ser o horário de madrugada no Metrô?

Os passageiros poderão embarcar e desembarcar durante toda a madrugada nas linhas que fazem parte do experimento. As demais linhas operadas por concessionárias estarão fechadas.

Além disso, a partir da 0h de domingo, até as 4h40, os trens circularão com intervalos de 20 a 30 minutos.

"Excepcionalmente nos trechos da Linha 2-Verde entre as estações Vila Madalena e Clínicas e entre Sacomã e Vila Prudente, os trens vão operar por uma única via, nos dois sentidos (via singela). No restante da linha (Clínicas a Sacomã), bem como nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, a operação será pelas duas vias de circulação", disse a empresa.

Neste primeiro fim de semana de testes, a Linha 15-Prata terá atendimento de madrugada feito por ônibus gratuito do sistema PAESE.

Não haverá bilheterias em funcionamento. Quem precisar comprar passagens terá de usar máquinas de autoatendimento, carteira Google (Google Pay) ou via WhatsApp, pelo número 11 3888-2200.

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha já possuem pagamento por aproximação com cartões físicos de débito e crédito. Ao longo de dezembro, será avaliada a disponibilidade da opção para as linhas 2-Verde e 15-Prata.

Recuperação do movimento

Segundo o Metrô, a ação busca retomar a demanda de passageiros, que chegou a reduzir em 83% durante o período da pandemia de Covid-19. Hoje, a empresa diz transportar 80% do contingente registrado antes de 2020. Para isso, a administração tem adotado estratégias operacionais em grandes eventos — como shows, festivais e jogos esportivos — para atrair novos passageiros.

"Com essas iniciativas, além dos passageiros que utilizam o sistema para o trabalho, educação e saúde, o Metrô também busca conversar com quem ainda não usa o transporte no dia a dia, mostrando que o sistema é eficiente, seguro e preparado para grandes eventos", pontua.

Metrô de SP: resumo do funcionamento de madrugada