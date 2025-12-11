Brasil

Temos interesse no projeto da Linha 16 de metrô de SP, diz CEO da Acciona

André de Angelo detalhou planos da empresa de se envolver na concessão da nova linha do transporte metropolitano de São Paulo

André Martins e Giovanna Bronze

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h44.

Responsável pela construção e operação da Linha 6 - Laranja do Metrô, a Acciona Brasil planeja participar do leilão da Linha 16 - Violeta do metrô de São Paulo, previsto para o fim de 2026. 

"Esse é um projeto [da linha 16], sim, que nos interessa. Até porque se existe uma cidade na América Latina que precisa de metrô é São Paulo", afirmou André de Angelo, CEO da Acciona, em entrevista ao EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte. 

Com investimentos de R$ 37,5 bilhões, a primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes.

A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.

"E essa Linha 16 é uma linha muito importante também (...) a qualidade de vida que uma linha de metrô traz para os usuários e as pessoas que utilizam o transporte público é inestimável", disse o executivo.

De Angelo disse ainda que a Acciona está de olho em todos os leilões de mobilidade e reforçou a importância do avanço dos trilhos no Brasil como justifica do foco da empresa nesses projetos.

"Nós apresentamos há um ano a manifestação de interesse em projetos da Linha 16, que inclusive está no período de consulta pública neste momento", afirmou.

Saneamento básico no futuro de construtoras

Além dos leilões de mobilidade, a Acciona também tem o interesse de se envolver no setor de saneamento.

“O setor de saneamento hoje no Brasil é um setor que está muito aquecido", explicou de Angelo. "O Marco de Saneamento, que obriga a universalização do saneamento até 2033, abriu oportunidades gigantes e todas aquelas companhias que antes eram estatais e municipais e entendiam como chegar nessas metas tiveram que buscar apoio com a iniciativa privada para poder atingir essas metas."

Ao pensar em exemplos, o CEO da Acciona cita o caso de um projeto em Pernambuco, considerado o maior na área no momento. "Estamos estudando com bastante dedicação. É um projeto complexo com um volume de investimento muito alto e com a nossa experiência e capacidade poderemos estar sendo mais competitivos ainda", afirmou.

Investimentos em infraestrutura

Os investimentos em saneamento são significativos. Em 2025, o valor estimado a ser investido é de R$ 29,8 bilhões, segundo o Instituto Trata Brasil. O cenário corresponde ao investimento em infraestrutura no Brasil de maneira geral.

“Estamos crescendo ano após ano com o número de investimentos", explicou André de Angelo. "No ano passado, foram investidos em infra R$ 240 bilhões. Neste ano será entre R$ 260 e 270 bilhões, e para o ano que vem R$ 300 bilhões."

Segundo o CEO da Acciona, as parcerias público-privadas possibilitam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura.

"Desse valor [total de investimento em infraestrutura], 80% é privado. E estão divididos como? No setor de energia, que hoje por si só se pode dizer que é quase 100% privado, assim como o setor de telecomunicações. E aí existe o saneamento, que existe a progressão para o privado", exemplificou.

