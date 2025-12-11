Temos interesse no projeto da Linha 16 de metrô de SP, diz CEO da Acciona

Responsável pela construção e operação da Linha 6 - Laranja do Metrô, a Acciona Brasil planeja participar do leilão da Linha 16 - Violeta do metrô de São Paulo, previsto para o fim de 2026.

"Esse é um projeto [da linha 16], sim, que nos interessa. Até porque se existe uma cidade na América Latina que precisa de metrô é São Paulo", afirmou André de Angelo, CEO da Acciona, em entrevista ao EXAME INFRA, podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte.

Com investimentos de R$ 37,5 bilhões, a primeira etapa de obras da nova linha prevê 19 quilômetros de extensão e 16 estações, ligando a zona leste à zona oeste. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes.

A concessão será de 31 anos, sendo oito anos de construção e 23 anos de operação.

"E essa Linha 16 é uma linha muito importante também (...) a qualidade de vida que uma linha de metrô traz para os usuários e as pessoas que utilizam o transporte público é inestimável", disse o executivo.

De Angelo disse ainda que a Acciona está de olho em todos os leilões de mobilidade e reforçou a importância do avanço dos trilhos no Brasil como justifica do foco da empresa nesses projetos.

"Nós apresentamos há um ano a manifestação de interesse em projetos da Linha 16, que inclusive está no período de consulta pública neste momento", afirmou.

Saneamento básico no futuro de construtoras

Além dos leilões de mobilidade, a Acciona também tem o interesse de se envolver no setor de saneamento.

“O setor de saneamento hoje no Brasil é um setor que está muito aquecido", explicou de Angelo. "O Marco de Saneamento, que obriga a universalização do saneamento até 2033, abriu oportunidades gigantes e todas aquelas companhias que antes eram estatais e municipais e entendiam como chegar nessas metas tiveram que buscar apoio com a iniciativa privada para poder atingir essas metas."

Ao pensar em exemplos, o CEO da Acciona cita o caso de um projeto em Pernambuco, considerado o maior na área no momento. "Estamos estudando com bastante dedicação. É um projeto complexo com um volume de investimento muito alto e com a nossa experiência e capacidade poderemos estar sendo mais competitivos ainda", afirmou.

Investimentos em infraestrutura

Os investimentos em saneamento são significativos. Em 2025, o valor estimado a ser investido é de R$ 29,8 bilhões, segundo o Instituto Trata Brasil. O cenário corresponde ao investimento em infraestrutura no Brasil de maneira geral.

“Estamos crescendo ano após ano com o número de investimentos", explicou André de Angelo. "No ano passado, foram investidos em infra R$ 240 bilhões. Neste ano será entre R$ 260 e 270 bilhões, e para o ano que vem R$ 300 bilhões."

Segundo o CEO da Acciona, as parcerias público-privadas possibilitam o desenvolvimento de projetos de infraestrutura.

"Desse valor [total de investimento em infraestrutura], 80% é privado. E estão divididos como? No setor de energia, que hoje por si só se pode dizer que é quase 100% privado, assim como o setor de telecomunicações. E aí existe o saneamento, que existe a progressão para o privado", exemplificou.

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é o podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura. O programa tem episódios quinzenais disponíveis no YouTube da EXAME.

