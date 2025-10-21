Massa de ar polar e chuvas jogam temperaturas para baixo no Sul e Sudeste

O avanço de uma massa de ar polar, na retaguarda de uma frente fria, sobre o Sul e o Sudeste, jogou as temperaturas para baixo em boa parte do país no início da semana.

Na Serra Catarinense, chegou-se a registrar valores negativos em Urupema. Já na manhã desta terça-feira, a estação meteorológica de Jacarepaguá marcou a temperatura mais baixa de outubro em dez anos: 12,1°C. Na cidade de São Paulo, os termômetros marcaram 10,8°C, a temperatura mais baixa para o período desde 2014.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do tempo indica que a tendência de temperaturas mais baixas vai até esta terça-feira.

— Ao se deslocar, a frente promove chuva e, como um efeito dominó, diminui as temperaturas — diz Ramos, que acrescenta — A primavera, ela é uma estação de transição, então, ela tem essa pegada ainda do inverno, mas já segue caminhando pro verão que começa ali para o dia 21, 22 de dezembro.

No entanto, já no fim de semana, uma nova frente fria deve contribuir para manter as temperaturas baixas.

— Na sexta-feira e sábado se organiza mais uma frente. Ela vai chegar no fim de semana para a região Sudeste e, no final de outubro, ainda vai ter mais uma outra frente fria — disse a meteorologista.

Nos próximos meses, o país deve começar a sentir os impactos do La Niña, que ainda está em formação. O fenômeno diminui as chuvas na Região Sul, enquanto aumenta a precipitação no Norte e Nordeste. No Centro-Sul, incluindo o Sudeste, a tendência é de temperaturas mais baixas. O La Niña é o nome que se dá ao resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, provocando mudanças em diferentes áreas do planeta.

— O efeito do La Niña vai ser sentido justamente ali para novembro de dezembro, até mesmo janeiro de 2026. Nesse momento, estamos numa neutralidade, e o que que prevalece são as características das estações.