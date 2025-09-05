Frente fria derruba temperatura e provoca chuviscos em SP no fim de semana

Uma frente fria avançou sobre o estado de São Paulo neste fim de semana, provocando queda nas temperaturas e condições de tempo instáveis na região.

Após dias com temperaturas amenas, a chegada do sistema frontal traz um resfriamento significativo, com a possibilidade de chuviscos e nebulosidade variável.

Previsão para o fim de semana

Segundo os meteorologistas, na sexta-feira, 5, o tempo deve permanecer entre nublado e parcialmente nublado, mas a partir de sábado, 6, as nuvens baixas se intensificam, tornando o dia mais fresco e com temperaturas em declínio.

No domingo, 7, a cobertura de nuvens deve aumentar, predominando o tempo nublado com chances de chuvas isoladas.

A combinação de umidade e temperaturas mais baixas favorece esse cenário de instabilidade, típico das frentes frias que atuam no Sudeste do Brasil neste período do ano.

Essa mudança climática proporciona uma pausa nas temperaturas elevadas típicas do início da primavera, criando uma sensação térmica mais amena para a população.

Ventos e sensação térmica

Com a chegada da frente fria, os ventos devem soprar com mais intensidade. Entretanto, com a queda das temperaturas, essa oscilação no clima pode aumentar o desconforto para quem não está acostumado com essas variações.

Especialistas alertam para a importância de se atentar às mudanças rápidas no tempo, especialmente para pessoas com sensibilidade ao frio ou problemas respiratórios.

Expectativa para os próximos dias

A partir de segunda-feira, com o afastamento da frente fria, as temperaturas devem começar a subir novamente, e o tempo se estabilizará, com predominância de sol e algumas nuvens esparsas.

Essa oscilação é comum na transição entre o inverno e a primavera, quando sistemas frontais alternam com massas de ar mais quentes, provocando variações significativas no clima do estado de São Paulo.