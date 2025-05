Marina Silva diz ter 'total discordância' com propostas que flexibilizam regras ambientais

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou ter “total discordância” com o avanço de propostas no Congresso Nacional que flexibilizam regras ambientais, especialmente no licenciamento. Segundo ela, as mudanças representam um retrocesso que ameaça tanto os compromissos climáticos do Brasil quanto acordos comerciais em negociação, como o entre o Mercosul e a União Europeia.

No início do mês, duas comissões do Senado aprovaram um projeto que flexibiliza as regras para licenciamento ambiental e cria um novo marco para regularização de atividades econômicas. A proposta tramitou de forma pouco usual, com um relatório conjunto das comissões de Meio Ambiente e Agricultura. Segundo a ministra, é possível produzir agilidade no processo de licenciamento sem perda de qualidade.

"O problema é que os homens podem até flexibilizar do ponto de vista da legislação. Mas a natureza não observa e não considera essas flexibilizações. Aquilo que contamina as águas vai continuar contaminando do mesmo jeito. O que produz emissão de CO2 vai continuar emitindo e aquecendo o planeta. E os impactos indiretos, inclusive, que estão sendo desconsiderados para o processo de licenciamento, são altamente deletérios. Temos total discordância com os retrocessos que estão sendo produzidos", disse Marina, após leilão de manejo florestal na Bolsa de Valores, em São Paulo.

Marina disse que o governo, por meio do senador Jaques Wagner (PT), líder do governo, e das bancadas aliadas, busca negociar para impedir retrocessos. Ela argumenta que projetos como esse passam “sinal trocado” para outros países e têm impacto não somente nas metas de redução de CO2, mas nos processos de negociação entre Mercosul e União Europeia:

"É um sinal trocado que está sendo passado. E o governo está muito preocupado com tudo isso, porque nós queremos salvaguardar o interesse econômico, o interesse social, o interesse ambiental e geopolítico do nosso país", falou.