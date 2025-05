Marina Silva destaca cooperação Brasil-China para cumprir metas climáticas na COP30

A capital chinesa sediou nesta segunda-feira, 12, o seminário “Rumo à COP30: cooperação Brasil-China em restauração da vegetação e sumidouros florestais de carbono”, com foco no fortalecimento da parceria bilateral nas áreas de reflorestamento e restauração florestal.

Durante o encontro, a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enfatizou a importância da cooperação entre países do Sul Global para o avanço do multilateralismo climático. “O Brasil conta com a China para que cheguemos à COP30 com contribuições nacionalmente determinadas (NDCs) e metas de redução ambiciosas, alinhadas com 1,5°C”, destacou.

Parceria Brasil-China na agenda ambiental

O evento foi coorganizado pela Administração Nacional de Florestas e Pastagens da China e pela Embaixada do Brasil em Pequim, reunindo especialistas, autoridades e representantes dos dois países. A iniciativa integra os preparativos para a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada no Brasil, em novembro.

Restauração florestal e sumidouros de carbono

O seminário reforçou a convergência entre Brasil e China na agenda ambiental e ressaltou o papel estratégico dos dois países no enfrentamento da crise climática global, especialmente por meio da restauração de ecossistemas e do fortalecimento dos sumidouros naturais de carbono.