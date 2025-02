Lula vai a São Paulo para novos exames nesta quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja a São Paulo na tarde desta quinta-feira, 20, para fazer novos exames. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, trata-se de um check-up anual com procedimentos de rotina e não há relação com o hematoma que o presidente teve na cabeça e a cirurgia feita em dezembro.

Lula embarca para São Paulo às 15h, e um novo boletim deve sair à noite. Ele dorme na capital paulista e vai para o Rio de Janeiro amanhã de manhã.

O presidente passou por uma cirurgia para conter um sangramento interno na cabeça no início de dezembro do ano passado. Lula passou pelo procedimento, às pressas, cerca de dois meses após um acidente doméstico no Palácio do Alvorada.

Após receber alta, Lula disse ter ficado “assustado” e “preocupado” durante os dias que passou internado. Em depoimento emocionado, o petista afirmou ainda que “nunca pensa que vai morrer, mas tem medo”.