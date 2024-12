Lula é operado após dores de cabeça e está internado em SP

O presidente Lula sentiu fortes dores de cabeça na noite de segunda, 9, e após exames realizados no hospital Sírio Libanês, em Brasília, foi transferido para São Paulo, onde realizou uma cirurgia de emergência.

Lula foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma, que foi bem sucedida, segundo boletim médico divulgado pela instituição. Ele foi atendido pelos médicos Roberto Kalil Filho e o neurocirurgião Marcos Stavale.

Em outubro, o petista sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. No tratamento, levou pontos. O sangramento da segunda-feira aconteceu quase dois meses depois do acidente doméstico.

Queda no Palácio da Alvorada

Em 19 de outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca.

Exames e recomendações médicas

Exames de imagem realizados logo após a queda de outubro mostraram uma pequena hemorragia no cérebro de Lula, e a equipe médica recomendou evitar viagens de longa distância, por precaução.[Na ocasião, Lula cancelou sua participação na Cúpula de Líderes do Brics, que ocorreria em Kazan, na Rússia.