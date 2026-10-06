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Lula teve 100% dos votos válidos em dois países; veja quais

Ao todo, quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar em 186 cidades de 134 países

Lula: presidente venceu em 64 países (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Lula: presidente venceu em 64 países (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h34.

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RESUMO ＋

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou o primeiro turno das eleições de 2026 entre brasileiros no exterior, com vitórias em 64 países, ante 36 de Flávio Bolsonaro (PL), e 100% dos votos válidos em dois países. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quase 1 milhão de eleitores estavam aptos a votar, mas o comparecimento foi de 37,6%.

A votação dos brasileiros que vivem no exterior terminou o primeiro turno das eleições de 2026 com vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL). Em alguns países, o resultado foi 100% favorável ao presidente.

Ao todo, quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar em 186 cidades de 134 países. O comparecimento foi de 37,6%, enquanto a abstenção chegou a 62,3%, de acordo com dados do TSE. Estados Unidos, Portugal e Japão estão entre os países com maior concentração de eleitores brasileiros.

Em dois países, no entanto, Lula alcançou 100% dos votos válidos:
  • Líbia: Lula 2 x 0 Flávio Bolsonaro
  • Haiti: Lula 5 x 0 Flávio Bolsonaro

Líbia e Haiti registraram um resultado unânime para o presidente no primeiro turno das eleições de 2026. Nos dois países, todos os brasileiros que compareceram às urnas votaram no presidente.

Cuba também registrou uma vitória expressiva de Lula. O presidente recebeu 36 votos, correspondentes a 94,74% dos votos válidos no país.  

Lula terminou o primeiro turno na liderança entre os brasileiros que moram no exterior. O presidente venceu em 64 países, enquanto o senador teve vantagem em 36. Os dois empataram em um país.

Segundo turno

Os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro para decidir quem ocupará a Presidência da República pelos próximos quatro anos.

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançaram ao segundo turno neste domingo, 4, após superarem Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Dias (PCB), Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula somou 45,16%.

Aos 45 anos, Flávio poderá assumir a Presidência em 5 de janeiro de 2027, sucedendo o pai, Jair Bolsonaro, que ocupou o cargo entre 2019 e 2022. Já Lula, aos 81 anos, busca o quarto mandato presidencial e, se vencer, será o primeiro brasileiro a chegar quatro vezes à Presidência.

'Perguntas frequentes'

Quem venceu a votação dos brasileiros no exterior nas eleições de 2026? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno na liderança entre os brasileiros que vivem no exterior. Lula venceu em 64 países, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) teve vantagem em 36, e os candidatos empataram em um país.

Em quais países Lula recebeu 100% dos votos válidos? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 100% dos votos válidos na Líbia e no Haiti. Lula obteve dois votos na Líbia e cinco no Haiti, enquanto Flávio Bolsonaro não recebeu votos nesses países.

Como foi a votação para presidente em Cuba? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva venceu em Cuba com 36 votos, equivalentes a 94,74% dos votos válidos no país.

Quantos brasileiros estavam aptos a votar no exterior? ＋

Quase 1 milhão de brasileiros estavam aptos a votar em 186 cidades de 134 países. Estados Unidos, Portugal e Japão estavam entre os países com maior concentração de eleitores brasileiros.

Qual foi o comparecimento dos brasileiros no exterior? ＋

O comparecimento às urnas no exterior foi de 37,6%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A abstenção chegou a 62,3%.

 

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