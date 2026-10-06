Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram suas maiores votações no Brasil?

Eleições 2026: Mapa das eleições (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
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Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h34.
O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 terminou com um mapa dividido entre os principais candidatos. Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), com 88,73% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 87,02% em Nova Pádua (RS). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 mostrou uma distribuição bastante divergente entre os votos destinados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Flávio Bolsonaro (PL) pelos municípios brasileiros. Enquanto o petista teve seus maiores percentuais concentrados principalmente no Nordeste, o candidato do PL registrou os melhores desempenhos no Sul e Centro-Oeste.
Entre os municípios brasileiros, Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), onde alcançou 88,73% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro chegou a 87,02% em Nova Pádua (RS), o maior percentual registrado pelo candidato em uma cidade brasileira. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os percentuais representam os votos válidos para presidente em cada município. No resultado nacional, Flávio terminou o primeiro turno à frente, com 47,03%, enquanto Lula teve 45,16%. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
O Nordeste concentra nove dos dez municípios brasileiros onde Lula teve seus maiores percentuais. O Piauí aparece cinco vezes na lista, enquanto Pernambuco tem três municípios entre os dez primeiros.
Bonfim do Piauí, no sul do estado, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 3.549 votos, equivalentes a 88,73% dos votos válidos da cidade.
O mapa de votação de Flávio Bolsonaro apresenta uma concentração maior no Sul. Seis dos dez municípios em que o candidato do PL teve seus maiores percentuais estão no Rio Grande do Sul. Paraná aparece duas vezes, enquanto Mato Grosso e Pará têm um município cada.
Nova Pádua, na Serra Gaúcha, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 1.756 votos, equivalentes a 87,02% dos votos válidos da cidade.
Lula teve seu maior percentual de votação em Bonfim do Piauí (PI), onde recebeu 88,73% dos votos válidos.
Flávio Bolsonaro teve seu maior percentual de votação em Nova Pádua (RS), com 87,02% dos votos válidos.
Os maiores percentuais de Lula ficaram concentrados principalmente no Nordeste. Nove dos dez municípios em que o candidato teve seus maiores percentuais estão na região. O Piauí aparece cinco vezes e Pernambuco, três.
Os maiores percentuais de Flávio Bolsonaro ficaram concentrados principalmente no Sul. Seis dos dez municípios em que o candidato teve seus maiores percentuais estão no Rio Grande do Sul. Paraná aparece duas vezes, enquanto Pará e Mato Grosso têm um município cada.
Lula terminou o primeiro turno com 45,16% dos votos válidos em todo o país.
Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos em todo o país.
Bonfim do Piauí (PI), com 88,73%; Carnaubeira da Penha (PE), com 88,33%; Fartura do Piauí (PI), com 88,23%; Pariconha (AL), com 88,12%; Guaribas (PI), com 87,59%; Barreirinha (AM), com 87,70%; Inajá (PE), com 87,50%; Terra Nova (PE), com 87,24%; São Braz do Piauí (PI), com 87,18%; e Campinas do Piauí (PI), com 87,10%.
Nova Pádua (RS), com 87,02%; Novo Progresso (PA), com 84,13%; Quatro Pontes (PR), com 83,35%; Nova Bassano (RS), com 83,19%; Vespasiano Corrêa (RS), com 82,83%; Pinto Bandeira (RS), com 82,79%; Itanhangá (MT), com 82,61%; Nova Santa Rosa (PR), com 82,57%; Arroio do Padre (RS), com 82,54%; e Monte Belo do Sul (RS), com 82,51%.