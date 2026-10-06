Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram suas maiores votações no Brasil?

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O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 terminou com um mapa dividido entre os principais candidatos. Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), com 88,73% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 87,02% em Nova Pádua (RS). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 mostrou uma distribuição bastante divergente entre os votos destinados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Flávio Bolsonaro (PL) pelos municípios brasileiros. Enquanto o petista teve seus maiores percentuais concentrados principalmente no Nordeste, o candidato do PL registrou os melhores desempenhos no Sul e Centro-Oeste.

Entre os municípios brasileiros, Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), onde alcançou 88,73% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro chegou a 87,02% em Nova Pádua (RS), o maior percentual registrado pelo candidato em uma cidade brasileira. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os percentuais representam os votos válidos para presidente em cada município. No resultado nacional, Flávio terminou o primeiro turno à frente, com 47,03%, enquanto Lula teve 45,16%. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Onde Lula teve os maiores percentuais

O Nordeste concentra nove dos dez municípios brasileiros onde Lula teve seus maiores percentuais. O Piauí aparece cinco vezes na lista, enquanto Pernambuco tem três municípios entre os dez primeiros.

Bonfim do Piauí, no sul do estado, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 3.549 votos, equivalentes a 88,73% dos votos válidos da cidade.

Lista de cidades onde Lula teve mais votos:

Bonfim do Piauí (PI): 88,73% Carnaubeira da Penha (PE): 88,33% Fartura do Piauí (PI): 88,23% Pariconha (AL): 88,12% Guaribas (PI): 87,59% Barreirinha (AM): 87,70% Inajá (PE): 87,50% Terra Nova (PE): 87,24% São Braz do Piauí (PI): 87,18% Campinas do Piauí (PI): 87,10%

Onde Flávio Bolsonaro teve os maiores percentuais

O mapa de votação de Flávio Bolsonaro apresenta uma concentração maior no Sul. Seis dos dez municípios em que o candidato do PL teve seus maiores percentuais estão no Rio Grande do Sul. Paraná aparece duas vezes, enquanto Mato Grosso e Pará têm um município cada.

Nova Pádua, na Serra Gaúcha, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 1.756 votos, equivalentes a 87,02% dos votos válidos da cidade.

Lista de cidades onde Flávio Bolsonaro teve mais votos: