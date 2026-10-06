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Onde Lula e Flávio Bolsonaro tiveram suas maiores votações no Brasil?

Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), onde alcançou 88,73% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro chegou a 87,02% em Nova Pádua (RS)

Eleições 2026: Mapa das eleições (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Eleições 2026: Mapa das eleições (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 14h34.

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O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 terminou com um mapa dividido entre os principais candidatos. Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), com 88,73% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro alcançou 87,02% em Nova Pádua (RS). Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 mostrou uma distribuição bastante divergente entre os votos destinados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Flávio Bolsonaro (PL) pelos municípios brasileiros. Enquanto o petista teve seus maiores percentuais concentrados principalmente no Nordeste, o candidato do PL registrou os melhores desempenhos no Sul e Centro-Oeste.

Entre os municípios brasileiros, Lula teve sua maior votação proporcional em Bonfim do Piauí (PI), onde alcançou 88,73% dos votos válidos. Já Flávio Bolsonaro chegou a 87,02% em Nova Pádua (RS), o maior percentual registrado pelo candidato em uma cidade brasileira. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os percentuais representam os votos válidos para presidente em cada município. No resultado nacional, Flávio terminou o primeiro turno à frente, com 47,03%, enquanto Lula teve 45,16%. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Onde Lula teve os maiores percentuais

O Nordeste concentra nove dos dez municípios brasileiros onde Lula teve seus maiores percentuais. O Piauí aparece cinco vezes na lista, enquanto Pernambuco tem três municípios entre os dez primeiros.

Bonfim do Piauí, no sul do estado, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 3.549 votos, equivalentes a 88,73% dos votos válidos da cidade.

Lista de cidades onde Lula teve mais votos:

  1. Bonfim do Piauí (PI): 88,73%
  2. Carnaubeira da Penha (PE): 88,33%
  3. Fartura do Piauí (PI): 88,23%
  4. Pariconha (AL): 88,12%
  5. Guaribas (PI): 87,59%
  6. Barreirinha (AM): 87,70%
  7. Inajá (PE): 87,50%
  8. Terra Nova (PE): 87,24%
  9. São Braz do Piauí (PI): 87,18%
  10. Campinas do Piauí (PI): 87,10%

Onde Flávio Bolsonaro teve os maiores percentuais

O mapa de votação de Flávio Bolsonaro apresenta uma concentração maior no Sul. Seis dos dez municípios em que o candidato do PL teve seus maiores percentuais estão no Rio Grande do Sul. Paraná aparece duas vezes, enquanto Mato Grosso e Pará têm um município cada.

Nova Pádua, na Serra Gaúcha, foi o município brasileiro com o maior percentual para Flávio. O candidato recebeu 1.756 votos, equivalentes a 87,02% dos votos válidos da cidade.

Lista de cidades onde Flávio Bolsonaro teve mais votos:

  1. Nova Pádua (RS): 87,02%
  2. Novo Progresso (PA): 84,13%
  3. Quatro Pontes (PR): 83,35%
  4. Nova Bassano (RS): 83,19%
  5. Vespasiano Corrêa (RS): 82,83%
  6. Pinto Bandeira (RS): 82,79%
  7. Itanhangá (MT): 82,61%
  8. Nova Santa Rosa (PR): 82,57%
  9. Arroio do Padre (RS): 82,54%
  10. Monte Belo do Sul (RS): 82,51%

Perguntas frequentes

Onde Lula teve sua maior votação no primeiro turno?

Lula teve seu maior percentual de votação em Bonfim do Piauí (PI), onde recebeu 88,73% dos votos válidos.

Onde Flávio Bolsonaro teve sua maior votação no primeiro turno?

Flávio Bolsonaro teve seu maior percentual de votação em Nova Pádua (RS), com 87,02% dos votos válidos.

Em quais regiões Lula teve seus maiores percentuais?

Os maiores percentuais de Lula ficaram concentrados principalmente no Nordeste. Nove dos dez municípios em que o candidato teve seus maiores percentuais estão na região. O Piauí aparece cinco vezes e Pernambuco, três.

Em quais regiões Flávio Bolsonaro teve seus maiores percentuais?

Os maiores percentuais de Flávio Bolsonaro ficaram concentrados principalmente no Sul. Seis dos dez municípios em que o candidato teve seus maiores percentuais estão no Rio Grande do Sul. Paraná aparece duas vezes, enquanto Pará e Mato Grosso têm um município cada.

Qual foi o percentual de Lula no resultado nacional?

Lula terminou o primeiro turno com 45,16% dos votos válidos em todo o país.

Qual foi o percentual de Flávio Bolsonaro no resultado nacional?

Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos em todo o país.

Quais são os dez municípios onde Lula teve os maiores percentuais?

Bonfim do Piauí (PI), com 88,73%; Carnaubeira da Penha (PE), com 88,33%; Fartura do Piauí (PI), com 88,23%; Pariconha (AL), com 88,12%; Guaribas (PI), com 87,59%; Barreirinha (AM), com 87,70%; Inajá (PE), com 87,50%; Terra Nova (PE), com 87,24%; São Braz do Piauí (PI), com 87,18%; e Campinas do Piauí (PI), com 87,10%.

Quais são os dez municípios em que Flávio Bolsonaro teve os maiores percentuais?

Nova Pádua (RS), com 87,02%; Novo Progresso (PA), com 84,13%; Quatro Pontes (PR), com 83,35%; Nova Bassano (RS), com 83,19%; Vespasiano Corrêa (RS), com 82,83%; Pinto Bandeira (RS), com 82,79%; Itanhangá (MT), com 82,61%; Nova Santa Rosa (PR), com 82,57%; Arroio do Padre (RS), com 82,54%; e Monte Belo do Sul (RS), com 82,51%.

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