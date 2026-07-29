Lula ou Flávio Bolsonaro? Genial/Quaest revela quem lidera nos maiores colégios eleitorais

As pesquisas estaduais da Genial/Quaest, divulgadas ao longo desta semana, mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) travam uma disputa acirrada nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Juntos, os três estados reúnem cerca de 40% do eleitorado brasileiro, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e devem exercer influência decisiva na eleição presidencial de 2026.

Os levantamentos revelam um cenário de forte polarização, com vantagem alternada entre os candidatos e empates dentro da margem de erro em diferentes simulações de primeiro e segundo turno.

Rio de Janeiro

A pesquisa com as intenções de voto do Rio de Janeiro saiu na última segunda-feira, 27. No estado, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente no primeiro turno, com 32% das intenções de voto, enquanto Lula registra 30%.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

No cenário de segundo turno, a disputa permanece indefinida. Flávio alcança 38%, contra 35% de Lula, novamente dentro da margem de erro.

O levantamento também mostra um percentual elevado de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo (19%) e de indecisos (8%) neste cenário, indicando espaço para mudanças ao longo da campanha.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Lula (PT): 35%

branco/nulo: 19%

NS/NR: 8%

Minas Gerais

A publicação do levantamento sobre Minas Gerais aconteceu na terça-feira, 28. Entre os mineiros, a vantagem numérica se inverte, mas o empate permanece.

Lula aparece com 30% das intenções de voto no primeiro turno, um ponto percentual à frente de Flávio Bolsonaro, que registra 29%.

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Na simulação de segundo turno, o presidente amplia ligeiramente a vantagem numérica e marca 38%, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 35%. Assim como no Rio de Janeiro, a distância entre os dois permanece dentro da margem de erro do levantamento.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Branco/nulo: 18%

NS/NR: 9%

São Paulo

A publicação da pesquisa com dados de São Paulo aconteceu nesta quarta-feira, 29. Entre os paulistas, um novo cenário de empate técnico entre os dois principais nomes é registrado.

O senador lidera numericamente com 34% das intenções de voto em uma simulação de primeiro turno. Na sequência, o petista pontua com 30%.

Nas projeções de confronto direto para um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro venceria Lula no eleitorado paulista por 40% a 35%. Votos brancos e nulos chegam a 18%, enquanto 7% dos entrevistados se declaram indecisos.

Lula x Flávio Bolsonaro