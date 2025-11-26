Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula sanciona isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil

Mudanças começam a valer a partir de janeiro de 2026; governo calcula que 15 milhões de pessoas serão beneficiadas

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 12h09.

Última atualização em 26 de novembro de 2025 às 12h23.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira, 26, o projeto de lei que prevê a isenção do imposto de renda para pessoas com salários de até R$ 5 mil e reduz a alíquota para quem fica na faixa dos R$ 5.001 a R$ 7.350. As mudanças começam a valer a partir de janeiro de 2026.

Durante discurso no evento que oficializa a sanção, Lula agradeceu aos deputados e senadores que "tiveram a sensibilidade de fazer que o país pudesse continuar acreditando na política, na democracia, de que é possível a gente viver democraticamente na diversidade".

"Eu não quero tirar o filho da classe média da universidade para colocar um negro, porque ele também tem direito. O que eu quero é dar ao negro a oportunidade de ele ter o que nunca teve. E não é apenas o povo negro, é o povo pobre", afirmou o presidente. "Essa é a arte de governar: é você saber para quem você precisa governar. Quem precisa do Estado?", completou Lula.

Os cálculos do governo mostram que 10 milhões de pessoas serão beneficiadas com a isenção total e mais 5 milhões terão isenção parcial do IR.

Para compensar o impacto fiscal, foi criada uma alíquota mínima de 10% para contribuintes de alta renda.

Na fala, o presidente afirmou que "o rico não fica mais pobre" com a medida. "Se o pobre consumir mais, o rico fica mais rico, disse, afirmando que esse sistema faz a economia girar.

A lei prevê uma progressão, partindo de 0% e chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Qual será o ganho no salário com a isenção do IR?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Quanto a isenção do IR vai custar?

  • R$ 25,8 bi - Renúncia fiscal em 2026 segundo o governo com as isenções
  • R$ 34,1 bi - Compensação com o imposto sobre altas rendas (estimativa do governo)

VEJA MAIS: Isenção do IR: 15 milhões serão beneficiados com mudanças; veja detalhes

Como será a tributação de pessoas com alta renda

A alíquota será progressiva, crescendo linearmente conforme o valor aumenta.

AlíquotaRenda anual
10%R$ 1,2 milhão
7,5%R$ 1,05 milhão
5%R$ 900 mil
2,5%R$ 750 mil
0%R$ 600 mil

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 do salário de todos não é tributado. 

Quando a isenção do IR começa a valer?

A isenção será válida a partir de janeiro de 2026. 

Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaGoverno LulaImposto de Renda 2025

Mais de Brasil

STF conclui julgamento que torna Eduardo Bolsonaro réu por coação

Vacina da dengue ainda não foi aprovada pela Anvisa: veja o que falta

Ramagem foragido: entenda situação do deputado federal, condenado pelo STF

Isenção do IR: quando começa a valer e qual será ganho no salário?

Mais na Exame

Casual

Da Segunda Guerra Mundial às redes sociais: a ascensão do Onitsuka Tiger Mexico 66

Tecnologia

Uber inicia operação com robotáxis sem motoristas em Abu Dhabi

Inteligência Artificial

Escalar não basta: cofundador da OpenAI defende retorno à pesquisa em IA

Carreira

Essas decisões podem salvar (ou afundar) seu negócio em tempos de incerteza