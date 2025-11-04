Veja como fica a tabela de IR se isenção passar no Senado

O relatório do projeto que garante a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado será apresentado nesta terça-feira, 4. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje na Comissão. Além de prever isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, a proposta determina a redução gradual da alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O projeto, aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados no mês passado, também estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano e cobrança de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil em um mês. Na prática, o aumento do imposto dos mais ricos deve compensar a redução do IR para os que ganham menos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Atualmente, está isento apenas quem recebe até R$ 3,03 mil mensais, o equivalente a dois salários mínimos. A proposta do governo é que a isenção para quem ganha até R$ 5 mil seja válida a partir de 2026.

Quanto vai ser a economia de cada faixa salarial?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado na Câmara, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda Bruta Ganho por Mês Ganho Anual % sobre Salário 3.036,00 - - - 3.400,00 27,30 354,89 10,44% 3.600,00 54,76 711,89 19,77% 3.800,00 84,76 1.101,89 29,00% 4.000,00 114,76 1.491,89 37,30% 4.200,00 144,76 1.881,89 44,81% 4.400,00 177,89 2.312,57 52,56% 4.600,00 222,89 2.897,57 62,99% 4.800,00 267,89 3.482,57 72,55% 5.000,00 312,89 4.067,57 81,35% 5.200,00 286,27 3.721,46 71,57% 5.400,00 259,64 3.375,28 62,51% 5.600,00 233,01 3.029,10 54,09% 5.800,00 206,38 2.682,93 46,26% 6.000,00 179,75 2.336,75 38,95% 6.200,00 153,12 1.990,57 32,11% 6.400,00 126,49 1.644,40 25,69% 6.600,00 99,86 1.298,22 19,67% 6.800,00 73,23 952,04 14,00% 7.000,00 46,60 605,86 8,66% 7.200,00 19,98 259,69 3,61% 7.350,00 0,00 0,00 0,00% 7.400,00 0,00 0,00 0,00% 7.500,00 - - 0,00% 8.000,00 - - 0,00%

Como será a isenção do IR e o que muda na prática?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.



Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.