Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Veja como fica a tabela de IR se isenção passar no Senado

Relatório do projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil será apresentado nesta terça no Senado

Projeto também estabelecia uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano. (OsakaWayne Studios/Getty Images)

Projeto também estabelecia uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano. (OsakaWayne Studios/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09h29.

O relatório do projeto que garante a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado será apresentado nesta terça-feira, 4. A expectativa é que o texto seja votado ainda hoje na Comissão. Além de prever isenção para quem ganha até R$ 5 mil por mês, a proposta determina a redução gradual da alíquota para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

O projeto, aprovado no Plenário da Câmara dos Deputados no mês passado, também estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 1,2 milhão por ano e cobrança de impostos sobre lucros e dividendos distribuídos acima de R$ 50 mil em um mês. Na prática, o aumento do imposto dos mais ricos deve compensar a redução do IR para os que ganham menos.

Segundo o Ministério da Fazenda, a tributação de 10% atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda. Trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Atualmente, está isento apenas quem recebe até R$ 3,03 mil mensais, o equivalente a dois salários mínimos. A proposta do governo é que a isenção para quem ganha até R$ 5 mil seja válida a partir de 2026.

LEIA TAMBÉM: Como consultar o imposto de renda? Veja o tutorial com passo a passo

Quanto vai ser a economia de cada faixa salarial?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, com base no projeto aprovado na Câmara, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Como será a isenção do IR e o que muda na prática?

O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil por mês, com um desconto parcial até R$ 7,3 mil, e cria uma alíquota mínima de 10% para rendimentos altos.

Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisa ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.

Acompanhe tudo sobre:Imposto de Renda 2025SenadoImpostos

Mais de Invest

Lucro do Spotify salta 200% e fica acima das expectativas do mercado

Mesmo com queda de 34% no lucro, Klabin anuncia dividendo de R$ 138 milhões

Pesquisa Industrial, PMI da China e balanço do Itaú: o que move o mercado

Entenda o 'rali' de fim de ano da bolsa — e saiba se ele vai mesmo acontecer

Mais na Exame

Carreira

Pesquisador de IA levanta US$ 1 bilhão para criar IAs com inteligência emocional

Brasil

Operação na Bahia e Ceará prende 31 membros do Comando Vermelho

Mercados

Lucro do Spotify salta 200% e fica acima das expectativas do mercado

Casual

Os tênis vencedores da maratona de Nova York