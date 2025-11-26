Lula deve sancionar isenção de IR hoje: veja como fica nova tabela

IR: projeto isenta de imposto quem ganha até R$ 5 mil por mês (Arquivo/Agência Brasil)
Repórter de finanças
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h14.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar, nesta quarta-feira, 26, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês.
A medida, considerada prioritária pelo governo, abrirá caminho para que as novas regras passem a valer já em 2026.
O texto foi aprovado de forma unânime pelo Senado na noite do dia 5 de novembro, com 81 votos favoráveis, encerrando sua tramitação no Congresso. Como não houve mudanças de mérito, a proposta seguiu diretamente para a mesa presidencial.
Além de elevar para R$ 5 mil a renda isenta, o projeto estabelece um abatimento parcial para contribuintes que recebem até R$ 7.350.
Também cria uma alíquota mínima de 10% sobre rendas mais altas — um grupo que representa 0,13% dos declarantes, segundo a Fazenda. Hoje, esse público paga em média 2,54% de IR, enquanto a maioria dos trabalhadores arca com uma carga que varia de 9% a 11%.
A iniciativa é tratada pelo Planalto como a principal entrega em um ano pré-eleitoral. Depois de sancionada, a nova tabela começará a valer em janeiro de 2026.
De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):
|Renda Bruta
|Ganho por Mês
|Ganho Anual
|% sobre Salário
|3.036,00
|-
|-
|-
|3.400,00
|27,30
|354,89
|10,44%
|3.600,00
|54,76
|711,89
|19,77%
|3.800,00
|84,76
|1.101,89
|29,00%
|4.000,00
|114,76
|1.491,89
|37,30%
|4.200,00
|144,76
|1.881,89
|44,81%
|4.400,00
|177,89
|2.312,57
|52,56%
|4.600,00
|222,89
|2.897,57
|62,99%
|4.800,00
|267,89
|3.482,57
|72,55%
|5.000,00
|312,89
|4.067,57
|81,35%
|5.200,00
|286,27
|3.721,46
|71,57%
|5.400,00
|259,64
|3.375,28
|62,51%
|5.600,00
|233,01
|3.029,10
|54,09%
|5.800,00
|206,38
|2.682,93
|46,26%
|6.000,00
|179,75
|2.336,75
|38,95%
|6.200,00
|153,12
|1.990,57
|32,11%
|6.400,00
|126,49
|1.644,40
|25,69%
|6.600,00
|99,86
|1.298,22
|19,67%
|6.800,00
|73,23
|952,04
|14,00%
|7.000,00
|46,60
|605,86
|8,66%
|7.200,00
|19,98
|259,69
|3,61%
|7.350,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.400,00
|0,00
|0,00
|0,00%
|7.500,00
|-
|-
|0,00%
|8.000,00
|-
|-
|0,00%
Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 de salário de todos não é tributado.
A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisaria ser aprovado pelo Congresso — o que foi — e sancionado pelo presidente Lula.
No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.
Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.
Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.
A alíquota começa em zero e subirá gradativamente, até que quem recebe mais de R$ 1,2 milhão todos os anos pague, pelo menos, 10% de imposto sobre sua renda.
Nessa conta estarão incluídos os rendimentos recebidos como lucros e dividendos, atualmente, isentos.
Os descontos vão ocorrer mensalmente nas fontes de pagamento, quando for atingido um valor de ganhos superior a R$ 50 mil no mês.
Quando a pessoa física for fazer a declaração do IR, será verificado se o montante recebido no ano todo foi acima de R$ 600 mil.