Lula deve sancionar isenção de IR hoje: veja como fica nova tabela

Hoje, até R$ 3.036 de salário de todos não é tributado. Com o projeto, quem ganha até R$ 5 mil não pagará Imposto de Renda (IR)

IR: projeto isenta de imposto quem ganha até R$ 5 mil por mês (Arquivo/Agência Brasil)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h14.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar, nesta quarta-feira, 26, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês.

A medida, considerada prioritária pelo governo, abrirá caminho para que as novas regras passem a valer já em 2026.

O texto foi aprovado de forma unânime pelo Senado na noite do dia 5 de novembro, com 81 votos favoráveis, encerrando sua tramitação no Congresso. Como não houve mudanças de mérito, a proposta seguiu diretamente para a mesa presidencial.

Além de elevar para R$ 5 mil a renda isenta, o projeto estabelece um abatimento parcial para contribuintes que recebem até R$ 7.350.

Também cria uma alíquota mínima de 10% sobre rendas mais altas — um grupo que representa 0,13% dos declarantes, segundo a Fazenda. Hoje, esse público paga em média 2,54% de IR, enquanto a maioria dos trabalhadores arca com uma carga que varia de 9% a 11%.

A iniciativa é tratada pelo Planalto como a principal entrega em um ano pré-eleitoral. Depois de sancionada, a nova tabela começará a valer em janeiro de 2026.

Como fica a nova tabela de IR?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda BrutaGanho por MêsGanho Anual% sobre Salário
3.036,00---
3.400,0027,30354,8910,44%
3.600,0054,76711,8919,77%
3.800,0084,761.101,8929,00%
4.000,00114,761.491,8937,30%
4.200,00144,761.881,8944,81%
4.400,00177,892.312,5752,56%
4.600,00222,892.897,5762,99%
4.800,00267,893.482,5772,55%
5.000,00312,894.067,5781,35%
5.200,00286,273.721,4671,57%
5.400,00259,643.375,2862,51%
5.600,00233,013.029,1054,09%
5.800,00206,382.682,9346,26%
6.000,00179,752.336,7538,95%
6.200,00153,121.990,5732,11%
6.400,00126,491.644,4025,69%
6.600,0099,861.298,2219,67%
6.800,0073,23952,0414,00%
7.000,0046,60605,868,66%
7.200,0019,98259,693,61%
7.350,000,000,000,00%
7.400,000,000,000,00%
7.500,00--0,00%
8.000,00--0,00%

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 de salário de todos não é tributado. 

Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisaria ser aprovado pelo Congresso — o que foi — e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.

A alíquota começa em zero e subirá gradativamente, até que quem recebe mais de R$ 1,2 milhão todos os anos pague, pelo menos, 10% de imposto sobre sua renda.

Nessa conta estarão incluídos os rendimentos recebidos como lucros e dividendos, atualmente, isentos.

Os descontos vão ocorrer mensalmente nas fontes de pagamento, quando for atingido um valor de ganhos superior a R$ 50 mil no mês.

Quando a pessoa física for fazer a declaração do IR, será verificado se o montante recebido no ano todo foi acima de R$ 600 mil.

