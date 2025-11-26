Lula deve sancionar isenção de IR hoje: veja como fica nova tabela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sancionar, nesta quarta-feira, 26, o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para todos os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil por mês.

A medida, considerada prioritária pelo governo, abrirá caminho para que as novas regras passem a valer já em 2026.

O texto foi aprovado de forma unânime pelo Senado na noite do dia 5 de novembro, com 81 votos favoráveis, encerrando sua tramitação no Congresso. Como não houve mudanças de mérito, a proposta seguiu diretamente para a mesa presidencial.

Além de elevar para R$ 5 mil a renda isenta, o projeto estabelece um abatimento parcial para contribuintes que recebem até R$ 7.350.

Também cria uma alíquota mínima de 10% sobre rendas mais altas — um grupo que representa 0,13% dos declarantes, segundo a Fazenda. Hoje, esse público paga em média 2,54% de IR, enquanto a maioria dos trabalhadores arca com uma carga que varia de 9% a 11%.

A iniciativa é tratada pelo Planalto como a principal entrega em um ano pré-eleitoral. Depois de sancionada, a nova tabela começará a valer em janeiro de 2026.

Como fica a nova tabela de IR?

De acordo com cálculos elaborados pela Confirp Contabilidade, os descontos de IR acrescentam os seguintes valores à renda mensal de cada faixa salarial (contando com pagamento de 13º salário):

Renda Bruta Ganho por Mês Ganho Anual % sobre Salário 3.036,00 - - - 3.400,00 27,30 354,89 10,44% 3.600,00 54,76 711,89 19,77% 3.800,00 84,76 1.101,89 29,00% 4.000,00 114,76 1.491,89 37,30% 4.200,00 144,76 1.881,89 44,81% 4.400,00 177,89 2.312,57 52,56% 4.600,00 222,89 2.897,57 62,99% 4.800,00 267,89 3.482,57 72,55% 5.000,00 312,89 4.067,57 81,35% 5.200,00 286,27 3.721,46 71,57% 5.400,00 259,64 3.375,28 62,51% 5.600,00 233,01 3.029,10 54,09% 5.800,00 206,38 2.682,93 46,26% 6.000,00 179,75 2.336,75 38,95% 6.200,00 153,12 1.990,57 32,11% 6.400,00 126,49 1.644,40 25,69% 6.600,00 99,86 1.298,22 19,67% 6.800,00 73,23 952,04 14,00% 7.000,00 46,60 605,86 8,66% 7.200,00 19,98 259,69 3,61% 7.350,00 0,00 0,00 0,00% 7.400,00 0,00 0,00 0,00% 7.500,00 - - 0,00% 8.000,00 - - 0,00%

Como funciona a isenção do Imposto de Renda hoje?

Em junho deste ano, o Congresso aprovou um projeto de lei para isentar de Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, até R$ 3.036 de salário de todos não é tributado.

Quando a isenção do IR começa a valer?

A proposta do governo é que a isenção seja válida a partir de 2026. Para isso acontecer, o projeto de lei de isenção e de compensação para a renúncia fiscal precisaria ser aprovado pelo Congresso — o que foi — e sancionado pelo presidente Lula.

Quanto a isenção do IR vai custar?

No novo formato, com a ampliação da faixa beneficiada, a renúncia anual poderá chegar a R$ 31,7 bilhões, contando a perda de estados e municípios.

Como será a compensação da isenção do IR?

Para compensar a renúncia fiscal, o projeto criará um imposto mínimo de 10% que incidirá sobre a renda de quem recebe a partir de R$ 600 mil por ano.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.

A alíquota começa em zero e subirá gradativamente, até que quem recebe mais de R$ 1,2 milhão todos os anos pague, pelo menos, 10% de imposto sobre sua renda.

Nessa conta estarão incluídos os rendimentos recebidos como lucros e dividendos, atualmente, isentos.

Os descontos vão ocorrer mensalmente nas fontes de pagamento, quando for atingido um valor de ganhos superior a R$ 50 mil no mês.

Quando a pessoa física for fazer a declaração do IR, será verificado se o montante recebido no ano todo foi acima de R$ 600 mil.