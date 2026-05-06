Lula quer protagonismo internacional da indústria automotiva brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 5, que a indústria automotiva brasileira precisa ampliar sua atuação internacional e disputar mercado na América Latina e na África.

A declaração foi feita durante evento de celebração dos 70 anos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, realizado no Teatro Nacional Claudio Santoro. Segundo o presidente, o Brasil não deve deixar esses mercados sob domínio das matrizes estrangeiras.

“Nós não temos que deixar [o mercado] para as matrizes. Nós temos que ir atrás e competir porque nós estamos mais perto”, disse.

Governo quer estimular consumo e destacar vantagens do Brasil

Durante o discurso, Lula afirmou que o papel do governo é ajudar a “criar consumidores” e reforçou que a mão de obra brasileira é “altamente qualificada e especializada”, o que, segundo ele, fortalece a competitividade do país.

O presidente também destacou o potencial dos biocombustíveis brasileiros. Ele citou a participação do Brasil na feira industrial de Hannover, na Alemanha, onde, segundo afirmou, o país apresentou soluções mais eficientes e menos poluentes.

De acordo com Lula, o biocombustível nacional emite 67% menos gases de efeito estufa. “A gente não precisa importar o mix tecnológico dos motores europeus para despoluir o planeta. Eles é que têm que comprar o nosso biodiesel”, afirmou.

Setor automotivo registra crescimento

Os dados mais recentes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores indicam um desempenho acima do esperado para o setor. Em março, a produção alcançou 264,1 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões — o melhor resultado desde outubro de 2019.

O volume representa alta de 35,6% em relação a março de 2025 e de 27,6% frente a fevereiro. No acumulado do ano, a produção chegou a 634,7 mil unidades, crescimento de 6% na comparação anual.

Atualmente, o setor automotivo brasileiro conta com 53 fábricas distribuídas em nove estados e 38 municípios, empregando cerca de 1,3 milhão de pessoas direta e indiretamente.

A atividade responde por aproximadamente 20% da produção industrial do país.

*Com Agência Brasil