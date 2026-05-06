Meio/Ideia: Lula tem 40% e Flávio, 36%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados no 1º turno da disputa presidencial, segundo nova rodada da pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 6.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 36%. Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois permanecem tecnicamente empatados na liderança.

Atrás da dupla que lidera a corrida, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 5,6%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 3%, enquanto Ciro Gomes (PSDB) soma 2,3%. O empresário Augusto Cury (Avante) registra 1,5%, seguido por Renan Santos (Missão), com 1,4%, e Aldo Rebelo (DC), com 0,8%.

Brancos, nulos e indecisos somam 9,1% do eleitorado no cenário estimulado.

A nova rodada indica estabilidade em relação ao levantamento anterior. Lula oscilou levemente de 40,4% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 37% para 36%, mantendo o cenário de polarização consolidada entre PT e bolsonarismo.

No segundo turno, a disputa também segue apertada. Em um eventual confronto direto, Flávio Bolsonaro aparece com 45,3% contra 44,7% de Lula.

A diferença entre os dois é de apenas 0,6 ponto percentual, configurando empate técnico.

Nos demais cenários simulados de segundo turno, Lula também aparece em empate técnico contra Ronaldo Caiado por 44,7% a 40% e Romeu Zema por 44% a 39%.

O petista venceria Ciro Gomes por 44% a 34,5%, e Renan Santos e Aldo Rebelo por margens superiores a 17 pontos percentuais.

Lula e Flávio lideram espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 33,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 20%.

Mesmo inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 4% das citações espontâneas, à frente de Ronaldo Caiado, com 3,7%, e Romeu Zema, com 3%.

A taxa de indecisos permanece elevada. Os entrevistados que afirmam não saber em quem votar somam 23,1%.

O levantamento também indica consolidação maior entre os eleitores petistas. Entre os apoiadores de Lula, 72,8% afirmam que o voto está decidido. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, esse índice é de 56,9%.

No consolidado geral, 55% dos entrevistados dizem já ter definido o voto, enquanto 45% afirmam que ainda podem mudar de candidato.

Rejeição mantém Lula e Flávio Bolsonaro no topo

A pesquisa também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência em 2026.

Lula lidera o índice, com 44,8% dos entrevistados afirmando que não votariam no presidente de jeito nenhum.

Flávio Bolsonaro aparece na sequência, com rejeição de 38%.

Entre os demais nomes testados, Ronaldo Caiado registra 18,5%, Romeu Zema aparece com 18% e Renan Santos soma 14,5%.

Ciro Gomes registra rejeição de 14%, enquanto Aldo Rebelo marca 9,1%.

Apenas 2,1% dos entrevistados afirmaram não rejeitar nenhum dos nomes apresentados, enquanto 8% disseram não saber responder.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores acima de 16 anos entre os dias 1º e 5 de maio de 2026. O levantamento foi realizado por telefone, tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.