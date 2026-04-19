Hannover Messe: como é a feira que o presidente Lula visitará na Alemanha

Neste domingo, 26, o presidente Lula chega a Hannover para participar da feira Hannover Messe, o principal encontro da indústria mundial. O Brasil é parceiro do evento, que terá foco em novas tecnologias para a indústria, com destaque para as integrações com a inteligência artificial e energias limpas.

Na Alemanha, Lula participará de encontros com o chanceler alemão Friedrich Merz e fará, na segunda-feira, 20, um passeio pelos estandes.

O presidente irá acompanhado de uma comitiva de ministros e de empresários, em comitivas organizadas pela Apex Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dois países também terão conversas sobre o Acordo Mercosul-UE e a competitividade brasileira, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) Brasil-Alemanha e iniciativas voltadas à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.

Mais de 150 países

A Hannover Messe terá mais de 3.000 expositores, de 150 países, e espera receber mais de 120 mil visitantes. O evento começa no domingo, 19, e vai até sexta-feira, 24.

Os temas centrais do evento são automação, digitalização, inteligência artificial, robótica, hidrogênio, eficiência energética, software industrial e Indústria 4.0.

Nos estandes, serão apresentadas novidades nessas áreas por parte de várias empresas multinacionais. Além disso, haverá o encontro empresarial Brasil-Alemanha, na segunda-feira, 20.

Hannover Messe: Brasil é parceiro do evento este ano (Deutsche Messe/Divulgação)

Participação do Brasil

O Brasil terá mais de 300 empresas brasileiras representadas na feira e uma delegação de mais de 400 pessoas. Na pauta, haverá destaque para energias renováveis, hidrogênio, eficiência energética e automação industrial.

Laudemir Müller, presidente da Apex Brasil, aponta que o comércio exterior brasileiro bateu recorde no primeiro trimestre, com mais de US$ 150 bilhões movimentados, e que a feira faz parte do esforço brasileiro em buscar mais negócios.

"A participação do país como País Parceiro da Hannover Messe 2026 é uma extensão desse esforço: uma oportunidade de dar visibilidade internacional a esse dinamismo, reforçando a credibilidade, a estabilidade econômica e o ambiente favorável aos negócios que o Brasil oferece ao mundo", disse.

"A Hannover Messe é uma plataforma privilegiada para demonstrar a sofisticação e a diversidade do ecossistema industrial brasileiro. Apresentaremos empresas, startups e centros de pesquisa que traduzem, na prática, a capacidade do Brasil de inovar e oferecer soluções competitivas", disse Maria Velloso, diretora de negócios da Apex.

Segundo a CNI, haverá a presença de mais de 260 representantes da indústria brasileira. “Esta é uma oportunidade única que permitirá ao Brasil promover sua indústria. O protagonismo brasileiro contribuirá para o fortalecimento de negócios, a atração de investimentos e a ampliação do país no mercado internacional”, afirma Ricardo Alban, presidente da entidade.

De acordo com levantamento da CNI, em 2025 os dois países movimentaram US$ 20,9 bilhões em comércio bilateral, com exportações brasileiras de US$ 6,5 bilhões - uma alta de 11,6% - e importações de US$ 14,4 bilhões. Além disso, a Alemanha é o oitavo maior investidor no Brasil, com estoque de US$ 38,5 bilhões (2024).