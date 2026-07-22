Prefeito de Nova York pede prisão de Netanyahu aos EUA

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou nesta terça-feira que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "não é bem-vindo" na cidade e pediu que o governo dos Estados Unidos execute a ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), caso o líder israelense viaje ao país.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Mamdani disse que sua equipe jurídica concluiu que a prefeitura não possui autoridade legal para cumprir, por conta própria, o mandado do TPI. Segundo ele, caberia ao governo federal adotar medidas caso Netanyahu visite Nova York, onde tradicionalmente participa da Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro.

A manifestação ocorre poucos dias depois de o prefeito afirmar ao The New York Times que estudava alternativas legais para prender Netanyahu em razão das acusações de supostos crimes de guerra investigadas pelo tribunal.

Trump reage e descarta qualquer prisão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu às declarações afirmando que Netanyahu "não será preso, sob nenhuma hipótese ou circunstância" enquanto estiver em território americano.

Em publicação na rede Truth Social, Trump saiu em defesa do premiê israelense, aliado de seu governo, embora não tenha citado Mamdani diretamente.

O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu em novembro de 2024, no âmbito de investigações relacionadas à guerra na Faixa de Gaza.

Israel rejeita a decisão do tribunal e os Estados Unidos também não reconhecem a jurisdição do TPI sobre o caso. Por isso, a eventual execução da ordem em território americano depende da posição do governo federal, e não das autoridades municipais.

*Com EFE