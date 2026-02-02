Lula pede que Congresso priorize escala 6x1 e outras duas pautas em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o Congresso Nacional priorize, neste semestre, o fim da escala 6x1, a regulação do trabalho por aplicativos e a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia. As três pautas foram apontadas como centrais pelo governo em mensagem enviada ao Legislativo nesta segunda-feira, 2.

O documento foi lido pelo primeiro-secretário da Câmara, deputado Carlos Veras (PT-PE) na sessão que marcou a abertura dos trabalhos do Congresso em 2026, após o recesso parlamentar. O período de votações tende a ser mais curto neste ano em razão do calendário eleitoral.

Na mensagem, Lula destacou o fim da escala 6x1 como um dos principais desafios do governo. “Nosso próximo desafio é o fim da escala 6x1 de trabalho, sem redução de salário. O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda a semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir a família”, afirmou.

A regulação do trabalho por aplicativos também aparece como prioridade do Executivo. A pauta é defendida pelo governo desde o início do mandato, mas enfrenta resistências tanto entre empresas do setor quanto entre trabalhadores.

Outro eixo central da mensagem foi o acordo entre Mercosul e União Europeia, firmado após mais de duas décadas de negociações. Lula afirmou que a aprovação pelo Congresso é fundamental para a internalização do tratado. “Depois de 25 anos de intensas negociações, sempre sob a liderança do Brasil, podemos finalmente celebrar o acordo Mercosul-União Europeia”, disse o presidente, ao citar o peso econômico do bloco e o número de consumidores envolvidos.

A mensagem presidencial é tradicionalmente enviada ao Congresso no início do ano legislativo e serve para indicar as prioridades do Executivo.