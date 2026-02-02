Na abertura do Legislativo, Alcolumbre pede paz entre os Poderes em 2026

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta segunda-feira, 2, na sessão solene que marcou a abertura do Ano Legislativo de 2026, que o país entra em um período de grande responsabilidade institucional, marcado pelas eleições gerais e pela necessidade de diálogo entre os Poderes.

Segundo o senador, o Congresso inicia o ano “consciente do tamanho da sua responsabilidade histórica”.

Para ele, mais uma vez, a democracia brasileira demonstrará “sua força, sua maturidade e sua vitalidade”.

“Precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Paz entre as instituições nacionais. Paz entre os Poderes da República”, afirmou Alcolumbre.

O presidente do Congresso ressaltou que defender a paz não significa omissão e que o compromisso do Legislativo permanece sendo a defesa de todos os brasileiros.

“Nossa luta é pelo Estado de Direito, pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional brasileiro”, disse, ao afirmar que desses valores o Parlamento não abrirá mão.

Papel do Congresso

Em seu discurso, Alcolumbre destacou o papel que o Congresso exerce na democracia brasileira. “Quando o Brasil tensiona, é aqui que ele se recompõe”, afirmou.

Ele disse assumir, como presidente do Congresso, o compromisso de não ampliar conflitos, mas ajudar a resolvê-los, de não estimular extremismos e de buscar consensos possíveis. Para o senador, o dissenso é parte natural da democracia, mas não pode se transformar em ódio ou violência.

Alcolumbre reafirmou ainda o respeito à harmonia entre os Poderes e afirmou que o Congresso exercerá suas atribuições com independência, mantendo o diálogo com o Executivo e o Judiciário. Segundo ele, é do respeito mútuo entre as instituições que nasce a estabilidade democrática.

Congresso chega aos 200 anos

Alcolumbre lembrou ainda que, em 2026, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal completam 200 anos de funcionamento. Segundo ele, ao longo de sua história, o Legislativo permanece como "um poder a serviço do Brasil."

Ao encerrar o discurso, o presidente do Congresso afirmou que a política deve servir à união do povo brasileiro, e não à sua fragmentação, reforçando o papel do Parlamento como espaço central de recomposição institucional e convivência democrática.