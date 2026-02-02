Na abertura do Legislativo, Alcolumbre pede paz entre os Poderes em 2026

Alcolumbre: O presidente do Congresso ressaltou que defender a paz não significa omissão (Jefferson Rudy/Agência Senado/Divulgação)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18h02.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou nesta segunda-feira, 2, na sessão solene que marcou a abertura do Ano Legislativo de 2026, que o país entra em um período de grande responsabilidade institucional, marcado pelas eleições gerais e pela necessidade de diálogo entre os Poderes.
Segundo o senador, o Congresso inicia o ano “consciente do tamanho da sua responsabilidade histórica”.
Para ele, mais uma vez, a democracia brasileira demonstrará “sua força, sua maturidade e sua vitalidade”.
“Precisamos mais do que nunca de diálogo, de bom senso e de paz. Paz entre os grupos que defendem ideologias diferentes. Paz entre as instituições nacionais. Paz entre os Poderes da República”, afirmou Alcolumbre.
O presidente do Congresso ressaltou que defender a paz não significa omissão e que o compromisso do Legislativo permanece sendo a defesa de todos os brasileiros.
“Nossa luta é pelo Estado de Direito, pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional brasileiro”, disse, ao afirmar que desses valores o Parlamento não abrirá mão.
Em seu discurso, Alcolumbre destacou o papel que o Congresso exerce na democracia brasileira. “Quando o Brasil tensiona, é aqui que ele se recompõe”, afirmou.
Ele disse assumir, como presidente do Congresso, o compromisso de não ampliar conflitos, mas ajudar a resolvê-los, de não estimular extremismos e de buscar consensos possíveis. Para o senador, o dissenso é parte natural da democracia, mas não pode se transformar em ódio ou violência.
Alcolumbre reafirmou ainda o respeito à harmonia entre os Poderes e afirmou que o Congresso exercerá suas atribuições com independência, mantendo o diálogo com o Executivo e o Judiciário. Segundo ele, é do respeito mútuo entre as instituições que nasce a estabilidade democrática.
Alcolumbre lembrou ainda que, em 2026, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal completam 200 anos de funcionamento. Segundo ele, ao longo de sua história, o Legislativo permanece como "um poder a serviço do Brasil."
Ao encerrar o discurso, o presidente do Congresso afirmou que a política deve servir à união do povo brasileiro, e não à sua fragmentação, reforçando o papel do Parlamento como espaço central de recomposição institucional e convivência democrática.