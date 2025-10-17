Brasil

Flexibilidade e bônus são os principais fatores que moldam a jornada de trabalho nos apps

Pesquisa do IBGE revela que autonomia no trabalho por aplicativo é relativa, já que metade dos profissionais adapta horários para aproveitar promoções

Mais da metade dos profissionais reconhece que as promoções influenciam diretamente sua jornada de trabalho. (Pekic/Getty Images)

Luanda Moraes
Luanda Moraes

Colaboradora

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10h01.

A promessa de trabalhar quando quiser atrai milhares de brasileiros para aplicativos de transporte e entrega. Na prática, porém, essa liberdade vem acompanhada de uma segunda força: os bônus e incentivos que levam os trabalhadores para horários específicos.

Uma pesquisa do IBGE divulgada nesta sexta-feira, 17, mostra que mais da metade desses profissionais moldam a rotina para aproveitar as promoções oferecidas pelas empresas.

De acordo com os dados da PNAD Contínua, a liberdade para escolher quando trabalhar continua sendo o principal fator para organizar a jornada, sendo mais considerada entre motoristas de aplicativos (78,5%), seguida por entregadores (69%).

Apesar disso, a pesquisa também aponta que essa independência convive com outras formas de controle.

Plataformas usam incentivos para horários

Mais da metade dos profissionais reconhece que as promoções influenciam diretamente sua jornada de trabalho. Entre os motoristas, 55,8% dizem que esse fator pesa na decisão. Para os entregadores, o percentual é de 50,1%.

Além desses bônus, as empresas recorrem ainda a outras táticas:

  • Ameaças e bloqueios: cerca de 32% dos motoristas e 30% dos entregadores relatam sofrer pressão com punições caso não trabalhem em certos períodos;
  • Sugestões diretas: 23% dos motoristas e 27% dos entregadores recebem recomendações de turnos e dias específicos.

 

