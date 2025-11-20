Lula indica Jorge Messias para vaga no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou nesta quinta-feira, 20, o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação é para ocupar a vaga aberta com a saída do ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria antecipada do Tribunal em outubro.

Messias, de 45 anos, era um dos principais nomes cotados para assumir o posto no STF, ao lado do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, e do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Após a indicação, o nome será sabatinado no Senado e terá que ser aprovado pela maioria dos senadores.

A indicação de Messias acontece mesmo com uma forte pressão de Davi Alcolumbre (União), presidente do Senado, que gostaria que Pacheco fosse o nome escolhido por Lula.

Essa é a terceira indicação de Lula ao STF em seu terceiro mandato. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino foram os outros nomes indicados pelo petista.

Ao considerar todos os mandatos, Lula terá indicado 11 magistrados para a Corte. Apenas quatro nomes permanecem no Tribunal.

Quem é Jorge Messias?

Natural de Pernambuco, Jorge Rodrigo Araújo Messias tem 45 anos e é procurador da Fazenda Nacional desde 2007.

Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República durante o governo Dilma Rousseff, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação e consultor jurídico dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O indicado por Lula também atuou como procurador do Banco Central e do BNDES.

Messias graduado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB).

Por quantos anos Messias ficará no STF?

Caso tenha seu nome aprovado no Senado, Messias poderá ficar no Supremo por até 31 anos. A regra atual é de aposentadoria compulsória quando o ministro completa 75 anos.