Lula inaugura obras em aeroporto e porto de Belém para a COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Belém, no Pará, neste sábado, 1º, e participa da entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional e do Porto da cidade.

A agenda faz parte de uma série de compromissos do petista na capital paraense relacionados a preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

O presidente está acompanhado dos Ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do Turismo, Celso Sabino, de Meio Ambiente, Marina Silva e da Casa Civil, Rui Costa. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) pelo prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), também acompanham as agendas.

O aeroporto recebeu R$ 450 milhões de investimentos da concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA) para melhorar a estrutura e aumentar a capacidade de transporte aéreo da região. A expectativa é receber mais de 50 mil pessoas durante a COP.

A NOA anunciou em outubro que as obras foram concluídas em outubro. Entre as melhorias estão a ampliação do saguão em 20% novo sistema de climatização, novo pátio para aeronaves e a criação de novas salas VIPs.

O petista participará também da inauguração do novo terminal do Porto de Outeiro. A requalificação do porto é considerada pela gestão petista como estratégica para o escoamento da produção da Região Norte e para o fortalecimento da matriz de exportação do estado do Pará. O local também deve receber navios que servirão de hospedagens durante a conferência da ONU.

Lula permanece em Belém

Lula deve ter novos compromissos em Belém nos próximos dias. A previsão é que no domingo, 2, e na segunda-feira, 3, Lula visite comunidades quilombolas e indígenas em áreas de difícil acesso da região.

Ainda não há confirmação sobre outras autoridades que participarão das agendas, nem sobre a presença do presidente em eventos culturais que ocorrerão na cidade.

Na terça-feira, 4, Lula continuará em Belém, mas sem compromissos oficiais. Na quarta-feira (5), há previsão de reuniões bilaterais, embora as agendas ainda não estejam confirmadas. Segundo assessores, há pedidos de quatro a cinco encontros com autoridades estrangeiras e representantes de organismos internacionais.

Nos dias 6 (quinta-feira) e 7 (sexta-feira), o presidente participa da Cúpula dos Líderes, evento que antecede a COP30 e deve reunir representantes de diversos países para discutir a agenda ambiental e os preparativos da conferência.