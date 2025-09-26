Belém capital do Brasil? Entenda projeto aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 25, por 304 votos a 64, um projeto que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém (PA) durante um período de dez dias. A proposta prevê que, nesse intervalo, atos e despachos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelos ministros façam referência à cidade de Belém, em vez de Brasília.

A mudança simbólica está prevista para ocorrer durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada entre os dias 11 e 21 de novembro deste ano.

Para que essa transferência simbólica se concretize, o projeto ainda precisa passar pelo Senado e, posteriormente, ser sancionado pelo presidente Lula. De acordo com o texto, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estarão autorizados a se instalar em Belém durante esse período, com o objetivo de conduzir suas atividades institucionais e governamentais.

A iniciativa é da deputada Duda Salabert (PDT-MG) e teve como relator o deputado José Priante (MDB-PA). Ambos defendem que a medida contribuirá para fortalecer a COP30 e destacar a relevância da Amazônia na agenda ambiental internacional.

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), comemorou a aprovação do projeto. Segundo ele, a transferência temporária da capital permitirá ao Brasil assumir um papel de maior destaque na conferência. “Que o Brasil possa, nesse evento, demonstrar que somos um país comprometido com o meio ambiente e que buscamos o desenvolvimento econômico com sustentabilidade”, afirmou Motta.

Brasil apresentará na COP30 barco movido a hidrogênio verde

O Brasil se prepara para dar um passo significativo na descarbonização do setor náutico com o desenvolvimento do primeiro barco nacional movido a hidrogênio verde, uma parceria estratégica entre JAQ Apoio Marítimo, Grupo Náutica, Itaipu Parquetec e a GWM.

O projeto, anunciado nesta semana durante o São Paulo Boat Show, se consolida como iniciativa pioneira que posiciona o país na vanguarda da inovação marítima sustentável e será apresentado ao mundo na COP30 em Belém do Pará.