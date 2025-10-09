Brasil

Lula elogia Trump e diz que Rubio e Vieira iniciarão conversas

"Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode ter", disse Lula sobre o presidente dos EUA

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08h16.

Última atualização em 9 de outubro de 2025 às 08h21.

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, para discutir as relações entre os dois países nesta quarta-feira, 8.

A informação foi confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma entrevista à rádio Piatã FM na manhã desta quinta-feira, 9.

Lula também citou a conversa por telefone que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da semana.

"Fiquei surpreso pelo resultado da conversa", disse o presidente. "Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com o outro".

Lula ainda afirmou que as negociações entre Rúbio e Vieira devem começar a acontecer. "O Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil quer paz e amor, o Brasil quer se desenvolver", completou o presidente.

