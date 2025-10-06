'Nossos países terão grande sucesso juntos', diz Trump sobre conversa com Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que teve uma "ótima conversa por telefone" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira, 6.

"Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a Economia e o Comércio entre nossos dois países", escreveu Trump em uma postagem em sua rede social, Truth Social.

O presidente norte-americano ainda disse que os dois chefes de Estado devem se encontrar em breve.

"Gostei muito da ligação — nossos países terão grande sucesso juntos", completou.

Segunda conversa entre Lula e Trump

A conversa por vídeo desta segunda-feira foi a segunda interação direta entre os dois presidentes. A chamada foi realizada quase duas semanas após o primeiro contato entre eles, ocorrido em meio à Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro.

Esta foi a segunda conversa entre os dois líderes desde a posse de Trump, em janeiro, e desde que o americano passou a pressionar o Brasil a suspender o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, em agosto, e também impôs sanções a autoridades brasileiras.

O governo brasileiro também disse que a conversa foi positiva. Em comunicado, o Palácio do Planalto disse que a chamada teve "tom amigável" e durou cerca de 30 minutos. Na conversa, Lula pediu a retirada da tarifa extra de 40% sobre produtos brasileiros e das sanções aplicadas contra autoridades do país.

"Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos", diz o comunicado. A cúpula será realizada no final de outubro.

"O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad', diz ainda o comunicado.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação, segundo o comunicado.

A conversa desta segunda-feira, 6, foi realizada na parte da manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas que a reunião foi 'positiva'. Além de Haddad, participaram da ligação o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Sidônio Palmeira (Comunicação).

Leia a íntegra do comunicado do governo do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro.

O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.

Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim.