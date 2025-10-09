Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Wall Street em risco? CEO do JPMorgan alerta para correção no mercado dos EUA

Jamie Dimon disse que incertezas globais e fiscais aumentam risco de forte correção no mercado americano

Jamie Dimon: CEO do JPMorgan disse que nem todos ganharão com investimentos em IA (Bloomberg/Getty Images)

Jamie Dimon: CEO do JPMorgan disse que nem todos ganharão com investimentos em IA (Bloomberg/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h17.

O CEO do banco JPMorgan Chase, Jamie Dimon, afirmou que o mercado acionário dos Estados Unidos pode enfrentar uma correção significativa nos próximos seis meses a dois anos. Em entrevista à BBC, o executivo disse estar “muito mais preocupado do que outros” com o risco de queda, em meio a um ambiente de incertezas crescentes.

Dimon citou como fatores de risco as tensões geopolíticas, os níveis elevados de gastos fiscais e a remilitarização global. “Todas essas coisas causam muitos problemas para os quais não temos respostas”, disse o CEO. Para ele, os investidores subestimam o grau de incerteza, que deveria estar mais elevado do que o normal.

As declarações foram dadas durante uma visita a Bournemouth, no Reino Unido, onde o banco anunciou um investimento de cerca de £350 milhões em seu campus local, além de uma doação filantrópica de £3,5 milhões a organizações sem fins lucrativos.

Bolha no mercado de IA?

O alerta vem num momento em que parte do forte crescimento recente das bolsas foi impulsionado por investimentos em inteligência artificial.

O Banco da Inglaterra chegou a comparar a alta atual à "bolha das pontocom" dos anos 1990, dizendo que as avaliações das empresas de tecnologia ligadas à IA “parecem esticadas”, com risco crescente de uma correção acentuada.

Dimon reconheceu o potencial da IA, mas ressaltou que, assim como aconteceu com a popularização dos carros e das TVs, nem todos os investidores sairão ganhando. Parte do capital investido, segundo ele, “provavelmente será perdido”.

Segurança global

Na entrevista, o executivo também comentou sobre segurança global, tema que tem ganhado destaque em suas declarações.

Em carta a acionistas neste ano, Dimon alertou que os EUA ficariam sem mísseis em sete dias em caso de conflito no mar do Sul da China. Na entrevista, defendeu estoques militares maiores: “O mundo está muito mais perigoso e eu prefiro segurança do que não tê-la”, disse o CEO.

Papel dos EUA

Outro ponto de atenção, segundo Dimon, é a independência do banco central americano, o Federal Reserve (Fed). Apesar das críticas do presidente Donald Trump ao presidente do Fed, Jerome Powell, Dimon afirmou acreditar que a instituição manterá sua autonomia.

Além dos alertas econômicos, ele reconheceu que os EUA se tornaram “um pouco menos confiáveis” no cenário internacional, mas destacou que algumas ações do governo americano levaram a Europa a reforçar seus investimentos na OTAN e a enfrentar seus desafios de competitividade econômica.

Dimon também se mostrou otimista sobre um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a Índia, afirmando que conversou com membros do governo Trump e que a retirada de tarifas adicionais sobre o país asiático “está nos planos”.

O executivo, que frequentemente tem seu nome citado em especulações políticas, disse não ter intenção de concorrer a cargos públicos. “Se me dessem a presidência, eu aceitaria. Acho que faria um bom trabalho”, afirmou em tom bem-humorado, segundo a BBC.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresEstados Unidos (EUA)Jamie DimonJPMorgan

Mais de Invest

Petróleo cai com expectativa de cessar-fogo entre Israel e Hamas

IPCA, pesquisa Genial/Quaest e acordo entre Israel e Hamas: o que move os mercados

Nos EUA, IPO's estão alta, mas as startups estão levando mais tempo para lançar ações na bolsa

Essa CEO tem sido criticada por investidores — mas caiu nas graças de Warren Buffett

Mais na Exame

Brasil

Mais de 9 milhões de brasileiros trabalham fora do município onde moram, diz Censo

Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda mantém viés positivo com euforia no setor de IA, aponta especialista

Mundo

Discussão sobre prisioneiros pode travar acordo de paz com Israel, diz membro do Hamas

Um conteúdo Bússola

Já renovou suas licenças de software? Empresas que esquecem delas podem ter prejuízo milionário 