Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Lula diz que filho deve se defender de acusações

Em entrevista exclusiva à Record neste domingo, 23, Lula diz que trata com "muita seriedade" as investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 19h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista exclusiva à Record neste domingo, 23, que trata com "muita seriedade" as investigações envolvendo seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e o ex-chefe de gabinete da Presidência, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola.

Lula disse que não cabe a ele atuar como juiz, procurador ou delegado nos casos, mas garantir que as instituições possam trabalhar e que todos ajam corretamente.

Ao comentar as suspeitas, o presidente afirmou que ninguém está acima da lei, inclusive seu próprio filho. Lula também disse que orienta Lulinha a se defender das acusações e apresentar sua versão dos fatos.

"Todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém tem que ser investigado", afirmou. "Isso vale para o meu filho, vale para qualquer pessoa. Ninguém está [acima da lei] se cometer erro", acrescentou.

Lula diz que não interfere nas investigações

O presidente afirmou que não interfere no andamento das apurações e que seu papel é assegurar o funcionamento das instituições. Segundo Lula, eventuais responsáveis por irregularidades devem responder por seus atos.

"Não sou eu que tenho que julgar, não sou eu que tenho que investigar. Eu tenho que garantir que as instituições funcionem", disse.

As investigações citadas envolvem Lulinha e Marcola. O presidente afirmou que ambos devem ter o direito de apresentar suas defesas e provar sua inocência, caso não tenham cometido irregularidades.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da Silva
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir