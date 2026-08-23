Lula e Flávio Bolsonaro vão ao debate da Band? Veja detalhes

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) no debate presidencial da Band ainda é uma das principais dúvidas da abertura da agenda de confrontos das eleições 2026. O encontro está marcado para domingo, 23, às 20h, em São Paulo, mas os dois principais nomes da disputa não devem comparecer ao programa.

Lula decidiu não participar do debate da Band, segundo sua campanha, que informou à emissora que o presidente não estará no encontro marcado para este domingo.

A equipe do petista argumenta que o formato poderia colocar o candidato em uma posição de desvantagem, com vários adversários concentrando críticas contra o atual presidente.

A possibilidade de ausência já havia sido sinalizada pelo próprio Lula. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., em julho, o presidente afirmou que avaliaria o nível dos debates antes de decidir sua participação e disse que não iria a encontros que, segundo ele, não contribuíssem para informar o eleitor.

“Eu, como presidente da República, não vou para debate ouvir bobagem. Quero saber o seguinte: qual é o nível do debate?”, afirmou Lula na ocasião.

Por que Lula decidiu não ir ao debate da Band

A campanha de Lula avaliou que a presença de candidatos como Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) poderia ampliar o número de adversários no confronto direto com o presidente.

A equipe petista também considera que o debate, por reunir vários candidatos de oposição, poderia transformar o encontro em uma sequência de críticas ao governo federal.

A estratégia de evitar debates no primeiro turno não é inédita entre candidatos à reeleição. Em eleições anteriores, presidentes em busca de um novo mandato também optaram por reduzir a participação em confrontos televisivos.

Flávio Bolsonaro vai participar do debate da Band?

O senador Flávio Bolsonaro (PL) também não deve participar do debate da Band caso Lula não esteja presente. Integrantes da campanha afirmam que a decisão de comparecer aos debates do primeiro turno está condicionada à presença do presidente.

A avaliação da equipe de Flávio é que, sem Lula no palco, o candidato poderia se tornar o principal alvo dos demais participantes, especialmente dos concorrentes ligados ao campo da direita.

A ausência dos dois principais nomes da disputa deve alterar o formato político do primeiro debate presidencial da Band, que passa a reunir quatro candidatos confirmados no palco: Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

Romeu Zema vai participar do debate da Band?

Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo, 23, que não participará do primeiro debate presidencial promovido pela Band nas eleições de 2026. Segundo sua assessoria, a decisão foi tomada após a confirmação da ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros candidatos.

Quem está confirmado no debate presidencial da Band

A emissora convidou seis candidatos para o primeiro debate presidencial de 2026:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Flávio Bolsonaro (PL);

Ronaldo Caiado (PSD);

Romeu Zema (Novo);

Renan Santos (Missão);

Augusto Cury (Avante);

Os critérios de convite seguem regras eleitorais e acordos firmados entre campanhas e a emissora.

O encontro deve reunir Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD).

Debate da Band: horário e onde assistir ao vivo

O debate da Band será realizado neste domingo, 23, a partir das 20h, na sede da emissora, na zona sul de São Paulo. A cobertura digital começa às 19h, com informações sobre a chegada dos candidatos e análises antes do confronto.

A transmissão estará disponível em:

Band TV ;

; BandNews TV ;

; Bandplay ;

; Band.com.br ;

; Canal Band Jornalismo no YouTube ;

; Rádios do Grupo Bandeirantes;

Kwai.

O debate da Band será o primeiro confronto televisivo entre candidatos à Presidência nas eleições 2026 e abre uma sequência de encontros organizados por emissoras durante a campanha eleitoral.