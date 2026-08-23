Três principais candidatos já estão de fora: quem vai ao debate da Band hoje?

Encontro será marcado pela ausência dos candidatos que lideram a disputa. (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
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Publicado em 23 de agosto de 2026 às 16h45.
O debate da Band hoje, domingo, 23, terá apenas três candidatos à Presidência da República no palco. Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) confirmaram presença no primeiro debate presidencial das eleições 2026.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participará do encontro. Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo que também desistiu, exatamente por conta da ausência do presidente e de outros candidatos, no entanto, Zema decidiu não participar. Já Flávio Bolsonaro (PL), embora não confirmado até a última revisão desta matéria, deve faltar, porque havia condicionado sua participação à presença de Lula.
O debate presidencial da Band TV já havia sido adiado do dia 16 para o dia 23 de agosto para facilitar a participação do atual presidente. A data original coincidia com um grande comício de lançamento de sua campanha em São Bernardo do Campo (SP), inviabilizando sua presença no evento.
O debate começa às 20h, na sede da Band, em São Paulo, e será o primeiro debate entre candidatos à Presidência nas eleições 2026.
Os candidatos confirmados para o debate são:
As três campanhas confirmaram a presença por meio de suas assessorias.
A possibilidade de ausência do presidente no primeiro debate presidencial de 2026 já havia sido indicada pelo mesmo, que afirmou anteriormente que avaliaria o nível dos debates antes de decidir participar.
A equipe do petista reforçou que o formato poderia colocar o candidato em uma posição de desvantagem, com vários adversários concentrando críticas contra o atual presidente.
Ainda, ele teria demonstrado insatisfação com a escolha de Renan Santos e Romeu Zema entre os convidados.
Segundo a assessoria de Zema, a mudança da data do encontro, inicialmente marcado para 16 de agosto, havia sido aceita sob a expectativa de que Lula participaria. Após a confirmação da ausência do presidente e de outros candidatos, a campanha decidiu não comparecer ao debate presidencial.
Segundo informações de integrantes da campanha, o candidato condicionou sua participação nos debates eleitorais à presença de Lula.
Como o presidente não estará no encontro, a tendência é que Flávio também não participe.
A Band havia convidado para a roda seis dos 13 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
|Candidato
|Partido
|Situação
|Augusto Cury
|Avante
|Confirmado
|Flávio Bolsonaro
|PL
|Deve faltar
|Lula
|PT
|Fora
|Renan Santos
|Missão
|Confirmado
|Romeu Zema
|Novo
|Desistiu
|Ronaldo Caiado
|PSD
|Confirmado
Segundo informação divulgada pela emissora, o critério utilizado para definir os convidados foi a relevância política.
Os outros sete candidatos registrados no TSE não foram chamados para o debate:
O debate presidencial da Band começa às 20h deste domingo, 23, na sede da emissora, na zona sul de São Paulo.
A cobertura digital começa às 19h. O debate será transmitido pela Band TV, BandNews TV, Bandplay, Band.com.br, canal Band Jornalismo no YouTube, rádios do Grupo Bandeirantes e Kwai.