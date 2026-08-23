Três principais candidatos já estão de fora: quem vai ao debate da Band hoje?

O debate da Band hoje, domingo, 23, terá apenas três candidatos à Presidência da República no palco. Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) confirmaram presença no primeiro debate presidencial das eleições 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participará do encontro. Romeu Zema (Novo) anunciou neste domingo que também desistiu, exatamente por conta da ausência do presidente e de outros candidatos, no entanto, Zema decidiu não participar. Já Flávio Bolsonaro (PL), embora não confirmado até a última revisão desta matéria, deve faltar, porque havia condicionado sua participação à presença de Lula.

O debate presidencial da Band TV já havia sido adiado do dia 16 para o dia 23 de agosto para facilitar a participação do atual presidente. A data original coincidia com um grande comício de lançamento de sua campanha em São Bernardo do Campo (SP), inviabilizando sua presença no evento.

O debate começa às 20h, na sede da Band, em São Paulo, e será o primeiro debate entre candidatos à Presidência nas eleições 2026.

Quem vai ao debate da Band hoje?

Os candidatos confirmados para o debate são:

Ronaldo Caiado (PSD);

Renan Santos (Missão);

Augusto Cury (Avante).

As três campanhas confirmaram a presença por meio de suas assessorias.

Por que cada candidato não vai ao debate da Band?

Lula

A possibilidade de ausência do presidente no primeiro debate presidencial de 2026 já havia sido indicada pelo mesmo, que afirmou anteriormente que avaliaria o nível dos debates antes de decidir participar.

A equipe do petista reforçou que o formato poderia colocar o candidato em uma posição de desvantagem, com vários adversários concentrando críticas contra o atual presidente.

Ainda, ele teria demonstrado insatisfação com a escolha de Renan Santos e Romeu Zema entre os convidados.

Romeu Zema

Segundo a assessoria de Zema, a mudança da data do encontro, inicialmente marcado para 16 de agosto, havia sido aceita sob a expectativa de que Lula participaria. Após a confirmação da ausência do presidente e de outros candidatos, a campanha decidiu não comparecer ao debate presidencial.

Flávio Bolsonaro

Segundo informações de integrantes da campanha, o candidato condicionou sua participação nos debates eleitorais à presença de Lula.

Como o presidente não estará no encontro, a tendência é que Flávio também não participe.

Quem foi convidado para o debate da Band?

A Band havia convidado para a roda seis dos 13 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Candidato Partido Situação Augusto Cury Avante Confirmado Flávio Bolsonaro PL Deve faltar Lula PT Fora Renan Santos Missão Confirmado Romeu Zema Novo Desistiu Ronaldo Caiado PSD Confirmado

Segundo informação divulgada pela emissora, o critério utilizado para definir os convidados foi a relevância política.

Quem não foi convidado pela Band?

Os outros sete candidatos registrados no TSE não foram chamados para o debate:

Clariana Barão (DC);

Edmilson Costa (PCB);

Hertz Dias (PSTU);

Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível;

Rui Costa Pimenta (PCO);

Samara Martins (UP);

Wilson Grassi (Democrata).

Horário e onde assistir ao debate da Band

O debate presidencial da Band começa às 20h deste domingo, 23, na sede da emissora, na zona sul de São Paulo.

A cobertura digital começa às 19h. O debate será transmitido pela Band TV, BandNews TV, Bandplay, Band.com.br, canal Band Jornalismo no YouTube, rádios do Grupo Bandeirantes e Kwai.