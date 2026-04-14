Lula diz que Faria Lima sempre vai 'querer outro candidato'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 14, que setores do mercado financeiro preferem outro candidato diante do cenário eleitoral de 2026, após pesquisas indicarem crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno.

Levantamento da Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgado nesta terça-feira, indica o senador numericamente à frente, com 48% das intenções de voto, ante 42,6% do presidente.

"O mercado, se você analisar a Faria Lima, eles sempre vão querer outro candidato. Eles eles não querem política de inclusão social. Eles querem política para pagar a taxa de juros deles", disse Lula em entrevista aos portais Brasil 247, Fórum e DCM.

O presidente também criticou Flávio Bolsonaro ao comentar episódios recentes envolvendo o senador. "Quem mentiu daqui para frente vai ser pego de calça curta, como o Flávio foi, naquela brincadeira do cara comendo (resto de comida)... E ele se esqueceu que aquilo era no governo do pai dele. Então daqui para frente é política séria, de olho por olho, dente por dente, combatendo a mentira."

Economia e percepção da população

Lula afirmou que o país vive um momento positivo na economia, com indicadores como inflação acumulada menor em quatro anos, aumento da massa salarial e crescimento real dos salários.

Apesar disso, reconheceu que parte da população ainda sente dificuldade no orçamento mensal. Perguntado sobre a percepção de que o dinheiro não chega ao fim do mês, Lula diz que conversa com muita gente e que necessidade de consumo cresceu.

O presidente disse que o governo prepara um novo programa para enfrentar o endividamento da população e criticou o avanço das apostas esportivas.

"As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, um monte de coisa que tem que contratar. Agora tem as bets pra assaltar o povo. O casino está dentro da sua casa, no celular do seu pai, do seu avô, da sua avó. Nós sabemos dessa situação e estamos preparando um programa para resolver parte das dívidas das pessoas, como fizemos com o Desenrola, que não atende a todas as necessidades, mas vamos remodelar esse programa."

Críticas a Trump

Ao comentar a política externa, Lula criticou a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Ele faz um jogo para o americano, ele não precisava ficar ameaçando o mundo. Não precisava disso, essa guerra é inconsequente."

O presidente afirmou ainda que discutiu questões comerciais com Trump. "Quando conversamos, disse a ele que a base pela qual eles nos taxou não era verdadeira, a lógica estava errada, que ele tinha superávit."

Também mencionou cooperação recente entre autoridades dos dois países. "E semana passada, nossa RF com a receita deles fizeram troca de informações para combater contrabando de armas, narcotráfico."

Balanço do governo

Ao fazer um balanço da gestão, Lula afirmou que ainda há medidas a serem implementadas. "Tenho ainda muita coisa para fazer; foi difícil recuperar o desastre do governo anterior."

Também destacou resultados econômicos recentes. "Economia brasileira não crescia acima de 3% desde que deixei a presidência em 2010. Desde o primeiro mandato, dizem que os resultados é porque eu tenho sorte."