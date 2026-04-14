CNT/MDA: no 2º turno, Lula tem 44,9% e Flávio Bolsonaro, 40,2%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 44,9% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra 40,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo dados da Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo instituto MDA, divulgada nesta terça-feira, 14.

A diferença entre os dois é de 4,7 pontos percentuais, acima da margem de erro, o que indica vantagem para Lula.

Brancos e nulos somam 11,3%, enquanto 3,6% dos entrevistados se declaram indecisos.

Essa é a primeira vez que o instituto simula a disputa entre o petista e o senador. No levantamento de novembro, a pesquisa testou Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O levantamento também testou cenários alternativos de segundo turno com outros nomes da direita. Em todos os casos, Lula venceria os adversários se a eleição fosse hoje.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente registra 45,2%, ante 31,6% do adversário, com 15,9% de brancos e nulos e 7,3% de indecisos.

Em um confronto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 44,4%, enquanto o adversário soma 32,7%. Brancos e nulos chegam a 15,2%, e indecisos, a 7,7%.

Já contra Aldo Rebelo, Lula marca 45,4%, frente a 29,1% do ex-ministro. Nesse cenário, 17,5% declaram voto branco ou nulo, e 8,0% se dizem indecisos.

No cenário contra Renan Santos, o presidente aparece com 45,0%, enquanto o adversário tem 28,3%. Brancos e nulos somam 17,7%, e indecisos chegam a 9,0%.

Lula tem vantagem entre as mulheres e Flávio lidera no sul

Na análise por subgrupos, há variações no desempenho dos candidatos conforme características demográficas e socioeconômicas.

Entre homens, Flávio Bolsonaro tem 45%, contra 43% de Lula. Já entre mulheres, o petista lidera com 46%, ante 36% do senador.

Por faixa etária, Lula registra 53% entre eleitores com 60 anos ou mais, enquanto Flávio Bolsonaro tem 34%. Entre jovens de 16 a 24 anos, o senador aparece com 45%, contra 40% do presidente.

No recorte por renda, Lula tem 52% entre eleitores com renda de até dois salários mínimos, enquanto Flávio Bolsonaro soma 34%. Já entre os que ganham entre dois e cinco salários mínimos, o senador lidera com 46%, contra 38% do presidente.

Regionalmente, Lula concentra vantagem no Nordeste, com 60%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 30%. No Sul, o cenário se inverte, com 52% para o senador e 32% para o presidente.

A pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 8 e 12 de abril, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e foi registrado no TSE sob o protocolo BR-02847/2026.