Lula diz que agora é amigo de Trump e fala em 'amor à primeira vista'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 6, que agora é amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que houve “amor à primeira vista” entre os dois. A declaração foi feita na Bahia, durante o lançamento de ações do programa Novo PAC Saúde.

“Eu agora sou amigo do Trump. Ele toda hora fala que tivemos uma química e foi amor à primeira vista. Sabe por quê, gente? Porque ninguém respeita quem não se respeita", disse o presidente.

Primeiro encontro e “química”

Lula relembrou o primeiro encontro com Trump, ocorrido em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral da ONU. Na ocasião, Trump afirmou que os dois tiveram uma “química excelente”, apesar de a conversa ter durado cerca de 20 segundos.

Trump disse que ambos combinaram de voltar a se encontrar e afirmou que só faz negócios com pessoas de quem gosta, em meio às tensões envolvendo tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

O presidente Lula, na ocasião, disse ter respeito por Trump e afirmou que a afinidade ideológica não interfere em sua relação com outros chefes de Estado. “Se um chefe de Estado foi eleito por seu povo, não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não de mim. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado”, afirmou.

Novo encontro entre Lula e Trump

O presidente brasileiro afirmou que deve se reunir novamente com Trump na primeira semana de março. A declaração foi dada em entrevista ao UOL, na quinta-feira, 5.

“Eu estou marcando, possivelmente na primeira semana de março, para ter uma conversa olho no olho com o presidente Trump”, afirmou Lula, sem detalhar a agenda do encontro.